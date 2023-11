A Pannonhalmi borvidéken a Balassi-kard borseregszemle

A bor szakrális ital, amelynek számos irodalmi, művészeti alkotás létrejöttében volt/van szerepe. Magyarországon a szőlő- és bortermelés évezredes hagyománya egybeforrt a művészetekkel, kiemelten az irodalommal, hiszen számtalan írónk, költőnk művében megjelenik a bor – fogalmaz Tarsoly József egri hegybíró.

Utoljára frissítve: 2023. november 20. 21:36

2023. november 20. 18:26

Pécsinger János, a borvidék elnöke, Tarsoly József egri hegybíró és Szuromi Mihály egri borász, a Balassi-kard borseregszemle 2021-es győztese – Soltész Adrienn felvételei

A Pannonhalmi borvidéken – immáron Magyarország 14. „Balassi borvidékén” – tartották a 19. Balassi-kard borseregszemlét. A férfias fajták versenyén Hangyál Balázs borász 2021-es évjáratú Rajnai rizlingje győzött. A seregszemle elnöke Tarsoly József egri hegybíró volt, őt kérdezte a Gondola.

– Hegybíró úr, Pannonhalmán miért a Rajnai rizlinget választották a legvitézibb borversenyhez?

– Az utóbbi két évtizedben Pannonhalma dinamikus fejlődésének vagyunk tanúi. A borvidék borászatai a legkorszerűbb technológiákat ötvözik az évszázados tradíciókkal, amely mára nem csak az ország egyik legrégebbi, hanem a magyar minőségi bortermelés egyik meghatározó régiójává tette a Pannonhalmi borvidéket. A borvidéken a szőlők gyökerei nemcsak a lankás völgyek-dombok löszös, homokköves talajába hatolnak mélyre, de a történelmi múltba is, ezért a mai napig a környék történelmi, kulturális értékei is táplálják a szőlőtőkéket, nemesítik az érlelődő borokat. Nagyobbrészt fehér szőlőfajtákat termelnek, melyek közül a természeti adottságaikat legjobban hasznosító, így kiváló minőséget adó rizling szőlőfajták (Olasz- és Rajnai) nagyon jól érzik magukat, kiváló borokat adnak évről évre. Az Olaszrizling szinte az összes hazai borvidéken megtalálható, rendkívül sokarcú, csodálatos fajta, azonban a Rajnai rizling talán még igényesebb a termőterülettel szemben, hiszen a fajtára jellemző íz-, zamat-, finom savtartalom a borharmónia szempontjából meghatározó. Az itt termelő borászatok nem véletlenül érzik azt, hogy az 560 hektáros, fiatal korösszetételű Pannonhalmi borvidék az egyik ideális termőhelye a Rajnai rizlingnek, amely ha úgy tetszik a borvidék zászlósbora. Nem véletlen, hogy a „PH-érték”, a Pannonhalmi borvidék termelői szintű szabályozás alapján létrejött közösségi bormárkája is Rajnai rizling gerincű!

– Hangyál Balázs bormester 2021-es rajnai rizlingje miben múlta felül a többi versenybort?

– Alapvetően a Rajna rizling bora kemény, de finom savakkal, extrakttartalma nagy, illat- és zamatanyag-tartalma gazdag, cukortartalma közepes, termőhelytől és feldolgozástól függően sokarcú lehet, a könnyű, vékony, savas bortól egészen a testes, nagy cukortartalmú csemegeborig.

Nagyon szép, harmonikus, egyedi arculattal bíró versenyborokat kóstolhattunk, melyek között megjelent a sós, ásványos, tűzköves, valamint a petrolos, cseres, natúr vonal is. A borok többsége 2022-es évjáratú volt, azonban a vakkóstoláson végül egyhangú döntéssel győzedelmeskedő 2021-es évjáratú Hangyál-bor magas hozzáadott értékkel bíró, fahordós jegyekkel rendelkező, harmonikus, mintaszerű fajtajegyek mellett szép túlérett, már-már botrityses jegyeket, némi palackbukét és ezzel együtt nagyfokú eleganciát mutatott. Nyilván mindez adódik a termőterület mikroklimatikus adottságaiból, az alkalmazott termesztés- és borászati technológiából, meg némi családi hozományból...



– Miért jó, ha a bort irodalommal házasítjuk?

– A bor szakrális ital, amelynek számos irodalmi, művészeti alkotás létrejöttében volt/van szerepe. Magyarországon a szőlő- és bortermelés évezredes hagyománya egybeforrt a művészetekkel, kiemelten az irodalommal, hiszen számtalan írónk, költőnk művében megjelenik a bor. Úgy gondolom, hogy a borkészítés tudománya is egyfajta művészet, hiszen a szőlő- és borkészítés technológiája mellett megjelenik a borász hite és lelke is a műben, a BORban! A borszakma nevében köszönöm Molnár Pál alapítónak, hogy életre hívta a Borseregszemlét, ahol a díjazott irodalmárok évről évre egy-egy bajnokborral is gazdagodnak!





A vakbírálaton részt vett Pécsinger János a borvidék elnöke, valamint Szuromi Mihály egri borász, a Balassi-kard borseregszemle 2021-es győztese is, akiknek nagyon köszönöm az értékes szakmai segítséget, öröm volt a kollégákkal bírálni, elemezni a fajtát, illetve az évjáratokat.

Végezetül fontos megemlíteni, hogy jelentős inspirációt adott az itt gazdálkodó borászoknak, hogy összefogva sikerült megteremteni azt az értékrendet, ami itt különleges minőségű, az egyben legalább annyira természetes is. Külön öröm, hogy egyre több a fiatal borász, akik az idősebb, tapasztaltabb borászokkal összefogva próbálnak garanciát adni a minőségi bortermeléshez, tovább fejleszteni a "Teremtett Borvidéket". Ezen a pannon tájon a szőlővel foglalkozók mindig hittek az ember teremtő erejében, teremtő munkájában, ezért vallják magukénak a "Teremtett Borvidéket".

P. M.



gondola