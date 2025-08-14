Soltész Miklós: fel lehessen kínálni egy másik utat a fiataloknak

Soltész Miklós a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó keretében köszöntötte a fiatalokat és kerekasztal-beszélgetésen vett részt. A közmédiának nyilatkozva elmondta: a háború helyett az embereket, a közösségeket a békére kell nevelni. Kiemelte a közös imádság erejét, mely az embert és a közösséget is erősíti, és általa a világra is hatni lehet, amire szerinte nagy szükség van.

2025. augusztus 14. 12:09

Fontos, hogy a mai világban, amikor számos veszély leselkedik a fiatalokra - például a kábítószerek - fel lehessen kínálni egy másik utat nekik, mint a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó (CSIT) - hangoztatta az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár szerda este Csíksomlyón.

Az államtitkár a tábor résztvevőihez intézett köszöntőjében arra kérte a fiatalokat, hogy szüntelenül imádkozzanak. Megosztotta velük, hogy maga is erre törekszik lépcsőmászás vagy akár kutyasétáltatás közben is. Hangsúlyozta: az imádság segít megbirkózni a kihívásokkal, erőt és kegyelmeket ad.

Visszaemlékezett, hogy egy, a telefonja tokjában őrzött imát a CSIT-en kapott 8 évvel ezelőtt, és ma is megerősíti. Kérte őket: használjanak ki minden alkalmat az imádságra, mivel általa magukat és környezetüket is képesek megváltoztatni.

Soltész Miklós egy kerekasztal-beszélgetésen is részt vett két másik meghívottal - Kelemen Izabella gyermekorvossal és Boros Emese énekessel -, és arról beszélt, miként került "szövetségbe Istennel". Mint mondta, szülei kereszténységre, hitre nevelték, ez végigkísérte az életét, és sok örömöt ad számára.

Kérte a fiatalokat, hogy sugározzák ki a kereszténység által megtapasztalt örömöt másoknak. Elmondta: leginkább a közönytől és a középszerűségtől védené meg őket, amelyekre szerinte a mai világ nevel.

A Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó (CSIT) az erdélyi római katolikus fiatalok legnagyobb rendezvénye, melynek idei mottója: "Szíved minden bizalmát…". A tábor kedden vette kezdetét a csíksomlyói kegytemplomban és szombaton zárul.

A nagy hagyománnyal rendelkező rendezvényen több száz 14 és 30 év közötti fiatal találkozik. A táborban előadások, beszélgetések, műhelyek, koncertek, szentségimádás és sok más program zajlik. A fiatalokkal több egyházi méltóság is együtt ünnepel: a többi között Kovács Gergely gyulafehérvári érsek és Kerekes László segédpüspök.

Borítókép: Csíksomlyó, 2025. augusztus 13. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára (b), Boros Emese énekes (b2) és Kelemen Izabella gyermekorvos kerekasztal-beszélgetésen a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozón (CSIT) 2025. augusztus 13-án. A Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó az erdélyi római katolikus fiatalok legnagyobb rendezvénye. MTI/Veres Nándor

MTI