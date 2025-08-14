Budapesten gyűlnek össze a világ vezető Deep Tech szakértői

Az űr-, bio- és orvostechnológia, valamint a kiberbiztonság aktuális témáit járja körül a Connexions - CEE Deep Tech Summit című rendezvény, amelyet szeptember 11-én tartanak Budapesten.
A Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) csütörtöki közleménye szerint a Bálna Honvédelmi Központba szervezett eseményen, amelyen számos nemzetközi szinten jegyzett szakember szólal fel, az innováció különleges, tudományos és műszaki áttöréseken alapuló ága, a Deep Tech áll a középpontban.
A nemzetközi konferencia célja, hogy megerősítse a magyar és a kelet-közép-európai régió mélytechnológiai ökoszisztémájának nemzetközi láthatóságát, és hozzájáruljon a tudásalapú gazdasági versenyképesség növeléséhez.
A Nemzeti Innovációs Ügynökség szervezésében, a Hungarian Innovation Week kiemelt eseményeként megvalósuló csúcstalálkozó első alkalommal hívja össze a Deep Tech világ vezető szereplőit: nemzetközi befektetőket, kutatókat, technológiatranszfer-szakértőket, startupalapítókat és kormányzati döntéshozókat
- hangsúlyozták a közleményben.
A konferencia kiemelt témái között szerepelnek az élettudományok (biotech és medtech), az űrtechnológia, valamint a védelem és (kiber)biztonság területei - azok a szegmensek, amelyeken nagy valószínűséggel a következő évek technológiai és gazdasági fejlődése alapul.
A program során a résztvevők előadásokon, kerekasztal-beszélgetéseken vehetnek részt. A vendégek között olyan nemzetközi véleményformálók és szaktekintélyek szerepelnek, mint Greg Williams, a Wired magazin globális szerkesztőségének helyettes vezetője; Cecilia des Courtis, a Hello Tomorrow vezérigazgatója; Paul Wang, a Hongkongi Egyetem technológiai transzfer igazgatója; Christian Szegedy, az xAI társalapítója; Julian Laufs, a német CyberAgentur innovációs vezetője; Linda Voeras, az észtországi Karma Ventures befektetési szakembere vagy Nagy Szabolcs, a Turbine alapító-vezérigazgatója.
A közleményben kiemelték: a Connexions célja nemcsak a kapcsolatépítés és a tudásmegosztás, hanem egy olyan szakmai tér megteremtése, ahol a régió Deep Tech szereplői nemzetközi színtéren is hallathatják a hangjukat, és új szövetségeket építhetnek egy fenntarthatóbb és innovatívabb jövő érdekében.
A Connexions - CEE Deep Tech Summit a Hungarian Innovation Week legfontosabb eseménye. A szeptember 10-től 19-ig zajló eseménysorozat Magyarországon szervezett innovációközpontú rendezvényeket fog össze.
A programok közös keretbe rendezésével a kezdeményezés célja Magyarország innovációs ökoszisztémájának megerősítése és nemzetközi láthatóságának növelése - olvasható a közleményben.
További információ a connexions.niu.hu és az innoweek.hu oldalakon érhető el.
