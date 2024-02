Az EU legszigorúbb idegenrendészeti szabályrendszere

2024. február 29. 15:35

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Belügyminisztériumban tartott sajtótájékoztatón 2024. február 29-én. Az Európai Unió (EU) legszigorúbb idegenrendészeti szabályrendszere lép életbe Magyarországon március 1-jén. MTI/Kovács Tamás

Az Európai Unió (EU) legszigorúbb idegenrendészeti szabályrendszere lép életbe Magyarországon március 1-jén - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

Rétvári Bence emlékeztett, múlt év végén volt a parlamenti vitája az idegenrendészeti jogszabályok szigorításának, az új törvény január elsején lépett hatályba, de alkalmazni március elsejétől kell.



A jogszabály célja, hogy migránsok még vendégmunkásként se érkezhessenek Magyarországra, így "minden kiskaput bezártak", amelyet a 16 évvel ezelőtti szabályozás lehetővé tett, és egységes jogszabályt alkottak - jelentette ki az államtitkár.



Hozzátette, az új szabályozásra a fokozódó migrációs nyomás miatt volt szükség, 2015 óta ugyanis évről évre sok százezer ember próbál Európába jutni. Magyarország viszont egyértelművé tette, hogy megvédi a magyar emberek érdekeit és az unió külső határait.



Rétvári Bence ismertette az új törvény legfontosabb elemeit. E szerint minden magyar munkahely elsősorban a magyar embereket illeti meg, harmadik országbeli állampolgár csak akkor végezhet munkát Magyarországon, ha az adott állásra magyar munkaerőt nem találtak.



Ezért minden esetében lefolytat a kormányhivatal egy komoly foglalkozáspolitikai vizsgálatot arra vonatkozóan, hogy az adott álláshely magyar emberrel biztosan nem tölthető-e be.



Ebből kifolyólag csak annyian jöhetnek Magyarországra harmadik országból, ahány betöltetlen álláshely van, és van egy úgynevezett negatív foglalkoztatási lista, amely azokat a munkaköröket tartalmazza, amelyekre tilos harmadik országbeli munkavállalókat behozni.



A munkahely megszűnése esetén hat napon belül el kell hagynia az országot a munkavállalónak, a munkáltatónak pedig ezt elő kell segítenie. Amennyiben utóbbi ezt nem teszi, akkor alkalmanként ötmillió forintos bírsággal sújtható.



Megszűnt a családegyesítés lehetősége is, családtagok ugyanis már nem csatlakozhatnak a Magyarországra érkező harmadik országbeli munkavállalókhoz. A törvény kimondja továbbá, hogy semmilyen harmadik országbeli állampolgár számára nem alapjog a Magyarország területén tartózkodás.



A tartózkodási engedély időtartama nem lehet határozatlan idejű, minden engedély kizárólag határozott időtartamra vonatkozik, és nincs automatikusan meghosszabbítható jogcím. Egy ember csak egyféle jogcímen tartózkodhat az országban, továbbá megszűnt az egyéb jogcím és a letelepedett státusz. Ha valaki nem tartja be a törvényeket, akkor azonnali hatállyal el kell hagynia az országot - ismertette az államtitkár.

Rétvári Bence szólt arról is, hogy a szigorítást csak a kormánypártok támogatták, így egyértelművé vált, hogy a baloldalnak "kötelező migrációpártinak" lennie, mert az anyagi támogatóik ezt várják el tőlük.

A baloldal bevándorláspárti érdekeket képviselt akkor is, amikor a déli határon épült kerítést támadta, és amikor megszavazta a migrációs paktumot az Európai Parlamentben - mondta az államtitkár.



Seres József, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság általános főigazgató-helyettese arról számolt be, hogy az új törvény alkalmazására felkészültek, ennek érdekében az elmúlt időszakban jelentős informatikai fejlesztéseket végeztek, valamint munkatársaiknak képzéseket tartottak.

MTI