El-alapszakasz: Fenerbahce-Ferencváros - 1:1

Szerző: Gondola/MTI

2025. november 27. 18:05

Jól játszott a Fradi, igazi kupameccs zajlott, nagyszerű eredményt ért el a zöld-fehér csapat.

A Ferencváros labdarúgócsapata 1-1-es döntetlent játszott a török Fenerbahce vendégeként az Európa-liga alapszakaszának csütörtök esti mérkőzésén, így továbbra is veretlen és nyolcaddöntőbe jutást érő helyen áll öt fordulót követően.

Robbie Keane vezetőedző tanítványai Varga Barnabás fejesgóljával ugyan megszerezték a vezetést a második félidő derekán, de a brazil Talisca találatával a hazaiak három perccel később egyenlítettek.

A Ferencváros három győzelemmel és két döntetlennel, illetve az így megszerzett 11 ponttal negyedik helyen áll a tabellán, és a késő esti meccsek után is biztosan a nyolcaddöntőt érő legjobb nyolc között lesz.

A magyar bajnok legközelebb december 11-én a skót Glasgow Rangers együttesét fogadja az alapszakasz hatodik körében.

Európa-liga, alapszakasz, 5. forduló:

Fenerbahce (török)-Ferencvárosi TC 1-1 (0-0)

Isztambul, Sükrü Saracoglu Stadion, v.: Ricardo de Burgos (spanyol)

gólszerzők: Talisca (69.), illetve Varga B. (66.)

piros lap: Durán (91.)

sárga lap: Demir (21.), Skriniar (73.), Nélson Semedo (80.), Talisca (96.), illetve Zachariassen (42.), Szalai G. (55.), O'Dowda (70.), Raemaekers (92.)

Fenerbahce: Éderson - Nélson Semedo, Skriniar, Demir (Müldür, 76.), Brown - Talisca, Asensio (Nene, 60.), Álvarez - Oguz Aydin, En-Nesziri (Durán, 60.), Aktürkoglu (Mercan, 60.)

Ferencváros: Dibusz - Cissé, Raemaekers, Szalai G. - Makreckis, Kanichowsky (Ötvös, 81.), Keita (Julio Romao, 81.), Zachariassen (Tóth A., 60.), Cadu (O'Dowda, 60.) - Varga B., Yusuf (Joseph, 74.)

II. félidő:

66. perc: Kanichowsky bal oldali szögletére remekül érkezett a rövid kapufánál Varga Barnabás, és a tőle megszokott módon közelről, pontosan fejelt a kapuba (0-1).

69. perc: egy balról érkező beadást a túloldalon szabadon hagyott Oguz Aydin játszott vissza Taliscához, aki félfordulattal 12 méterről a hosszú sarokba lőtt (1-1).

Remek időjárási körülmények között, 16 Celsius-fokos hőmérsékletben és tiszta, száraz időben kezdhettek a csapatok az 50 ezer férőhelyes Sükrü Saracoglu Stadionban, ahol a hazai szurkolótábor nagyszerű, egyben félelmetes hangulatot teremtett már a bemelegítés során is.

Lendületesen kezdett a Fenerbahce, de a Ferencváros nem lepődött meg az első néhány percben megtapasztalt nyomáson, és hamarosan kiszabadult a szorításból. Esetenként egy-egy pontatlanság is előfordult a hazaiak játékában, miközben Varga és Yusuf beindulásai veszélyt hordoztak magukban a törökök kapujára nézve. A hazai közönség tíz perc után már hangot is adott nemtetszésének, így amikor az FTC-nél volt a labda, hangos füttyszóval jelezték a nézők, hogy ennél többet várnak kedvenceiktől. Mindeközben az esetek többségében jól tartotta a labdát a Ferencváros, amely fegyelmezetten igyekezett védekezni, a felszabaduló üres területekbe pedig remekül léptek be a futballistái.

Ennek ellenére Dibusznak akadt először dolga, a magyar válogatott kapusnak a 17. percben kellett védenie egy 17 méterről érkezett lapos lövést. A folytatásban egyre durvábbá váltak a párharcok, de a spanyol játékvezető ritkán fújt bele a sípjába, ennek hol a hazaiak, hol a vendégek látták a kárát. Dibusznak közben Asensio távoli próbálkozásait is védenie kellett, Skriniar pedig egy beadást követően próbálkozhatott 15 méterről, de nem találta el a kaput. A szünet előtti percekben nagy helyzetekig jutott az FTC, Yusuf előbb közelről a bal kapufára passzolta a labdát, majd valamivel távolabbról nagyszerűen csavart, de lövése a jobb kapufán csattant.

Fordulás után az első félidőben látottnál megfontoltabb játékkal kezdett a Fenerbahce, a Ferencváros azonban állta a sarat, sőt, ahogyan a hazaiaknak, úgy a magyar bajnoknak is voltak lehetőségei. Fél órával a lefújás előtt mindkét vezetőedző cserékkel igyekezett frissíteni, hamarosan pedig egy szöglet után Varga gólja hallgattatta el a hazai közönséget. A török drukkerek azonban nem sokáig szomorkodtak, kedvenceiknek ugyanis percekkel később összejött az egyenlítés.

A hajrá kezdetén Nene a keresztlécet trafálta telibe 17 méterről, majd Dibusznak kellett kétszer is védenie. Az utolsó percek kifejezetten feszülten teltek, durvaság miatt a Fenerbahce emberhátrányban fejezte be a meccset, a nagyot küzdő és taktikusan futballozó Ferencváros pedig összességében megérdemelten szerzett egy pontot Isztambulban.

A fölösleges cserékkel is megúszta vereség nélkül a Fradi

91. perc: Kiállítanak egy törököt: arcba fejelt.

86. perc: Ötvös saját térfélen elveszíti a labdát - kár volt behozni!

82. perc: Dibusz két nagy védése.

81. perc: Támadnak a hazaiak,

79. perc: Kapufát lőnek a törökök.

68. perc: Kapáslövéssel egyenlít a hazai csapat: 1:1

66. perc: Varga szögletből gólt fejel: 0:1

62. perc: Tóth indításából Yusuf kitör - becsúsznak.

60. perc: Tóth Alex bejön Zachariassen helyett.

56. perc: Szögletből veszélyes török fejes - mellé.

54. perc: Szalai sárgát kap.

48. perc: Három gyerekes ügyetlenségű labdaeladás 3 perc alatt - megúsztuk

Félidőben nem cseréltek az edzők.

45. perc: Az első Fradi-szöglet.

44. perc: Yusuf kapufára csavar - szép volt.

41. Perc: Sárga lap Zachariassennek.

40. perc: Yusuf a legnagyobb helyzetet hagyja ki, másfél méterről kapufára rúgja.

34. perc: A harmadik török szöglet, mellé fejelték, helyzet volt.

32. perc: Dibusz nagyot véd.

29. perc: A spanyol bíró elenged egy Fenerbahca-szabálytalanságot, egyértelműen a Fradi ellen vezeti a meccset.

24. perc: Fradi-helyzet: Yusuf elrohan a baloldalon, a kapus kivetődve hárít.

23. perc: Asensio lövését Dibusz fogja.

21. perc: Sárgalapot kap egy Fenerbahce-játékos: Yusuf nyakát rángatta.

19. perc: Kanichowsky gyerekes ügyetlenséggel eladja a labdát.

17. perc: Húszméteres lövést véd biztosan Dibusz.

16. perc: 38 százalék a Fradi labdabirtoklása.

13. perc: A Fradi ellen követtek el szabálytalanságot, a spanyol bíró a Fenerbahce javára ítél szabadrúgást, Keane a segédbírónál tiltakozik a buta döntés ellen.

3. perc: Fenerbahce-mezőnyfölény.

A Ferencváros kezdőcsapata: Dibusz - Cissé, Raemaekers, Szalai G. - Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu - Varga B., Yusuf

A magyar válogatott Varga Barnabás mellett Yusuf Bamidele is helyet kapott a csatársorban a Ferencváros kezdőcsapatában a Fenerbahce otthonába sorra kerülő Európa-liga mérkőzésen, az alapszakasz ötödik fordulójában.

Robbie Keane vezetőedző a védelembe a sérüléséből lábadozó Stefan Gartenmann helyett Szalai Gábort jelölte Ibrahim Cissé és Tonn Raemaekers mellé a 18.45 órakor kezdődő találkozóra.

A Ferencváros kapuját Dibusz Dénes védi majd, míg a középpálya közepén a Gavriel Kanichowsky, Naby Keita, Kristoffer Zachariassen triónak szavazott bizalmat a 45 éves ír szakember. A támadásokat a két szélen Cebrail Makreckis, valamint a brazil Cadu segíti majd.

A hazai klub közlése szerint nagyjából 40 ezer néző várható az 50 ezer férőhelyes Sükrü Saracoglu Stadionban.

A Fenerbahce-Ferencváros mérkőzést az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.

Férfiasság is kell a Fenerbahce legyőzéséhez

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint a török Fenerbahce otthonában sorra kerülő csütörtök esti mérkőzés lehet a csapata számára az eddigi legnagyobb kihívás a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában.

A 45 éves ír szakember a szerda este tartott isztambuli sajtótájékoztatón elmondta, nem számít, hogy van néhány hiányzója az ellenfélnek, ugyanis azok a futballisták, akik lehetőséget kapnak, ugyanolyan kiemelkedő képességű játékosok.

"Felkészültünk, ahogyan mindig is szoktunk, de úgy állunk hozzá az összecsapáshoz, mintha a lehető legerősebb Fenerbahcéval találkoznánk. Minőségi játékosaik vannak, főleg támadásban, ezért ez lesz talán az eddigi legnagyobb kihívás számunkra az Európa-liga mostani idényében. Ugyanakkor ezek azok a meccsek, amelyeken minden futballista pályára akar lépni, én magam is azt mondtam a fiúknak, hogy szeretném, ha újra játszhatnék és ilyen mérkőzéseken szerepelnék" - fogalmazott Keane.

A magyar bajnok trénere török újságírói kérdésre azt mondta, nagyon kemény összecsapásra számít és biztos benne, hogy a hazai szurkolók azt várják majd el a Fenerbahcétól, hogy megnyerje ezt a találkozót.

"Ennek ellenére nekünk nincs mitől tartanunk, eddig jól szerepeltünk az európai porondon, talán kicsit túl is teljesítettünk, ami önbizalmat ad a játékosaimnak. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy csütörtök este tizenegy futballista áll majd szemben másik tizeneggyel, és vannak olyan játékosaim, akikről pontosan tudom, mindent meg fognak tenni azért, hogy jó eredményt érjünk el"

- jelentette ki Keane.

Az FTC vezetőedzője elmondta, a védő Stefan Gartenmann nem utazott el a csapattal Isztambulba, és egyelőre kérdéses, hogy pontosan mikor térhet vissza, mert rehabilitációs munkát végez.

A múlt hétvégén a Nyíregyházától elszenvedett 3-1-es hazai vereséggel kapcsolatban Keane arról beszélt, hogy mindent elmondott a játékosainak, amit lényegesnek tartott. Úgy fogalmazott, a vereség benne van a labdarúgásban, de annak a módja egyáltalán nem tetszett neki, ezért azt kérte a futballistáktól, hogy ehhez hasonló a továbbiakban ne forduljon elő.

Labdarúgó Európa-liga - A Ferencváros sajtótájékoztatója

Isztambul, 2025. november 26. Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője (j) és Cadu, a Ferencváros brazil játékosa a Sükrü Saracoglu stadionban tartott sajtótájékoztatón Isztambulban 2025. november 26-án. A csapat másnap a török Fenerbahce csapata ellen lép pályára Isztambulban az Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában. MTI/Koszticsák Szilárd

A Ferencváros brazil légiósa, Cadu a sajtótájékoztatón elárulta, az öltözőben nagyszerű a hangulat, ahogyan eddig is.

"Tudjuk, hogy a hétvégi meccsünket a saját hibáink miatt veszítettük el és mindent megteszünk, hogy ezeket kiküszöböljük. A Fenerbahce európai szinten is óriási klub, nagyon jól ismerjük a csapatot és a játékosaikat is. Kiváló támadóik vannak, de az összes többi poszton is komoly minőséget képviselnek, ugyanakkor fel vagyunk készülve. Mindannyian azért vagyunk itt, mert az ilyen és ehhez hasonló mérkőzéseken szeretnénk pályára lépni" - jelentette ki a 28 éves középpályás.

A Fenerbahce-Ferencváros mérkőzés magyar idő szerint 18.45-kor kezdődik az 50 ezer férőhelyes Sükrü Saracoglu Stadionban, és az M4 Sport, a Kossuth Rádió, valamint a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.

Címkép:A török Fenerbahce labdarúgócsapat Sükrü Saracoglu stadionja Isztambulban 2025. november 26-án, egy nappal a Fenerbahce- Ferencváros TC, UEFA Európa-liga mérkőzés előtt. MTI/Koszticsák Szilárd

Utoljára frissítve: 2025. november 27. 21:28