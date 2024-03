Sulyok Tamás a nyugalmát át tudja adni mindannyiunknak

A kormányfő kifejtette: a köztársasági elnököt a parlament választja meg, ő a többségi frakcióknak tett javaslatot, és Sulyok Tamásra esett a választás. Több név is előkerült, hiszen Magyarország egy intellektuálisan különösen erős ország, így van jó néhány olyan kiváló ember, aki bátran vállalhatta volna ezt a munkát - tette hozzá.

2024. március 10. 20:49

Sulyok Tamás egy olyan köztársasági elnök, aki stabil, kiszámítható, ismert, és a nyugalmát át tudja adni mindannyiunknak - jelentette ki a miniszterelnök az m1 aktuális csatornának adott interjújában vasárnap, amelyben Donald Trump volt amerikai elnököt a béke elnökének nevezte.

Orbán Viktor jelezte: a vasárnap beiktatott Sulyok Tamás Magyarország hetedik köztársasági elnöke, és ő mind a hét magyar államfővel dolgozhatott együtt miniszterelnökként. Ezért van is elképzelése arról, hogy "melyik helyzethez milyen köztársasági elnök való", milyen köztársasági elnök tudja szolgálni leginkább Magyarországot egy adott helyzetben.



Most egy "felkavart" helyzet volt, mert az előző köztársasági elnök, Novák Katalin a kegyelmi ügy miatt távozott, és ez érzelmileg is felkavarta az embereket - emelte ki a miniszterelnök. A kormányfő szerint most egy olyan köztársasági elnök tudja leginkább szolgálni Magyarország érdekét, aki stabil, nyugodt, kiszámítható, ismert, és a nyugalmát át tudja adni mindannyiunknak, mindezt pedig úgy, hogy közben felkészültsége, szaktudása, és tekintélye vitán felül áll.

Az alkotmánybíróság volt elnöke ilyen ember - jelentette ki Orbán Viktor, előnynek nevezve, hogy Sulyok Tamást már az ország korábbról ismeri.



Ugyanez a lehetőség a baloldal számára is fennállt, mert a kisebbségben levő képviselők is jelölhetnek köztársasági elnököt, de most ezzel a lehetőséggel nem éltek - jegyezte meg Orbán Viktor.



A miniszterelnök hangsúlyozta: Sulyok Tamás a magyar parlamenti képviselők által jelölt, és általuk megválasztott elnök. Mivel a képviselőket a nép választja, így áttételen keresztül ugyan, de a nép által is megválasztott elnök - fűzte hozzá.

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy még mielőtt a frakcióknak javaslatot tett volna, kért egy találkozót Sulyok Tamástól. Ezen jelezte neki, hogy a frakció még nem döntött, van néhány kiemelkedő személy Magyarországon, akikre gondoltak, de ő az egyik, és megkérdezte, hogy ha a képviselők felkérnék, igent mondana-e. A beszélgetésen előkerült jó néhány külpolitikai, erkölcsi, alkotmányossági kérdés, de mivel nem most találkoztak először, hanem régóta ismerik egymást, nézetei ismertek voltak a kormányfő és a frakció számára is.



A kormányfő Sulyok Tamást egy mélyen hívő, katolikus emberként jellemezte, aki a felkérést nem hiúságnak vagy személyes ügynek tekinti, hanem szolgálatnak. Egy olyan elnökünk lesz most, aki "a sarkától a füléig" minden sejtjével, elkötelezetten, hívő lélekként fogja szolgálni a hazáját - mutatott rá.



Azt, hogy bár az új államfő még csak néhány napja van hivatalban, de már támadások érték, Orbán Viktor úgy kommentálta: "ez Magyarország, ez ilyen".



A miniszterelnök az interjúban amerikai útjáról szólva közölte: elsősorban azért ment az Egyesült Államokba, mert Donald Trump, volt amerikai elnök meghívta, másodsorban pedig azért, "mert volt munka". Tekintettel arra, hogy az amerikai-magyar kapcsolatok a politika világában ma kifejezetten rosszak - pedig szövetségesei vagyunk egymásnak -, a látogatás célja ennek helyreállítása is volt - jegyezte meg.



A mostani amerikai kormányzattal ez nem megy - jelentette ki, ennek okát abban látva, hogy Washingtonban háborúpárti kormányzat van, a demokraták adják az elnököt, és elkötelezettek a háború mellett. "Mi meg egy békepárti kormány vagyunk, tehát nem őrölünk egy malomban" - tette hozzá.



Ellenben Donald Trump a béke elnöke - hangsúlyozta Orbán Viktor, megjegyezve, hogy esetében nincs szó "zsákbamacskáról", hiszen már volt elnök, így pontosan tudni, hogy mi fog történni. Donald Trump első négy évében lezárt háborúkat, és ő volt hosszú idő után az első olyan elnök, akinek ideje alatt nem indult háború - méltatta a korábbi amerikai elnököt Orbán Viktor.



Kijelentette: Donald Trump világosan megmondta, hogy célja békét teremteni az orosz-ukrán háborúban, és Magyarország sem szeretne mást, mint békét minél hamarabb, tűzszünetet és a háború lezárását. "Nem látok más olyan eltökélt, erős embert, aki képes lenne erre, mint Donald Trump" - fogalmazott a miniszterelnök.



Orbán Viktor szólt arról is, hogy bár az amerikaiak általában az európai kultúrát és történelmet részleteiben nem ismerik, de annyit megértenek, hogy Ukrajnával Magyarország egy szomszédos ország, és ha a szomszédban háború van, az rossz.



Tudják azt is, hogy az erkölcsi megfontolások és a geopolitikai nézetek mellett csak a saját nemzeti érdekeinkből kiindulva is a békében kell, hogy érdekeltek legyünk, és ezért számíthatnak ránk a béketeremtésben - jegyezte meg.



Donald Trumpnak részletes tervei vannak arra, hogyan kell a háborúnak véget vetni, és ezek egybeesnek Magyarország érdekével - mondta Orbán Viktor.



A kormányfő arról is beszélt, hogy amerikai útján nemcsak Donald Trumpnál volt, hanem a szakmai programját író Heritage Foundation konzervatív elemzőközpontban is tartott egy előadást. Ott ma úgy tekintenek Magyarországra, mint egy különleges helyre. Úgy látják, Európa egy nagy, liberális, progresszív óceán, és abban van egy sziget, Magyarország, amely megpróbál másképp élni, gondolkodni, viselkedni, az ő nyelvükön szólva "konzervatív politikát csinál".



Magyarországnak azért van nagy tekintélye ma az Egyesült Államokban, mert megcsinált olyan dolgokat, amelyeket ők is szeretnének, csak nem megy - jelezte Orbán Viktor.

MTI