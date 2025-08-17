Lebuktatták, tiltakozik ellene

A közösségi oldalán vasárnap közzétett, Sztanyiszlavov Jevgenyij Arnoldovics nagykövetnek címzett levelében "a kormányzásra készülő Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza) elnökeként" azt írta: az őt és az általa vezetett pártot név szerint említő közlemény "elfogadhatatlan beavatkozást jelent Magyarország belpolitikai folyamataiba. Teljesen alaptalanul azt állítja, hogy az Európai Unió és annak vezetői arra törekednének, hogy én legyek Magyarország következő miniszterelnöke, és e célból "anyagi, média- és lobbierőforrásokat" mozgósítanak."
"Egy külföldi állam hivatalos hírszerző szervének ilyen kijelentései csak egyetlen célt szolgálhatnak: a magyar választók befolyásolását, a közéleti vitáink torzítását és a demokráciánkba vetett bizalom aláásását" - fogalmazott Magyar Péter.
Az ellenzéki politikus hangsúlyozta: Magyarország szuverenitása kizárólag a magyar népé, egyetlen külföldi hatalomnak sincs joga megkísérelni Magyarország politikai jövőjének alakítását vagy a választások kimenetelének meghatározását.
"Hivatalosan tiltakozom az Oroszországi Föderáció Külföldi Hírszerző Szolgálata által tett kijelentések és azok hivatalos, illetve állami csatornákon való terjesztése ellen" - írta levelében a Tisza Párt elnöke, hozzátéve: haladéktalan és nyilvános magyarázatot vár az Oroszországi Föderáció nagykövetségétől az említett közlemény jóváhagyásával, céljával és szándékolt hatásával kapcsolatban.
Az ellenzéki politikus egyben egyértelmű biztosítékot követel arra, hogy az Oroszországi Föderáció tartózkodni fog minden olyan cselekménytől, amely "Magyarország belpolitikai folyamataiba való beavatkozásnak minősíthető, beleértve a dezinformációs kampányokat, kiberműveleteket vagy a politikai szereplők és állampolgárok megfélemlítését".
"Magyarország szuverenitása és demokratikus folyamataink sérthetetlensége nem képezheti alku tárgyát. Ezen alapelvek betartása a minimumfeltétele bármilyen érdemi kétoldalú együttműködésnek országaink között" - hangoztatta levelében Magyar Péter.
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
Fónagy János kiemelte, az ünnep méltó pillanat arra, hogy "megálljunk és köszöntet mondjunk mindazoknak, akik munkájukkal, elhivatottságukkal, emberségükkel, példát mutattak számunkra, azoknak, akik a mindennapokban is őrzik, gazdagítják közösségünk értékeit és azoknak, akik csendesen, de kitartó szolgálatukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy mindnyájan egy jobb, erősebb, összetartóbb, békésebb Magyarországon élhessünk".
Két nap alatt három fővárosi busz gyulladt ki, szerencsére nem történt tragédia, de ez sem a főpolgármesteren múlott – írta Latorcai Csaba. Megállapította: a mindennapi közlekedés biztonsága szó szerint lángokban áll, miközben a fővárosi költségvetést az OTP folyószámlahitele mentette meg a teljes csődtől.
Hollik István közölte, az elmúlt fél évben három kiváló magyar filmet látott: a nemzetközi koprodukcióban készült Hunyadi sorozatot, a Futni mentem-et, és a Hogyan tudnék élni nélküled-et, ami egyébként már majdnem egymillió nézőnél tart.
A tisztavatás egy jelkép; jelképe az augusztus huszadikai nemzeti ünnepünknek, egyben annak nyitánya is. Ez a rendezvény nagyon sokakat megérint, minden évben sokan követik a helyszínen és az élő közvetítés által egyaránt. A honvéd tisztjelöltek számára négy évnyi tanulás gyümölcse érik be az avatás által.