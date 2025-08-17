Lebuktatták, tiltakozik ellene

2025. augusztus 17. 19:09

A közösségi oldalán vasárnap közzétett, Sztanyiszlavov Jevgenyij Arnoldovics nagykövetnek címzett levelében "a kormányzásra készülő Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza) elnökeként" azt írta: az őt és az általa vezetett pártot név szerint említő közlemény "elfogadhatatlan beavatkozást jelent Magyarország belpolitikai folyamataiba. Teljesen alaptalanul azt állítja, hogy az Európai Unió és annak vezetői arra törekednének, hogy én legyek Magyarország következő miniszterelnöke, és e célból "anyagi, média- és lobbierőforrásokat" mozgósítanak."

"Egy külföldi állam hivatalos hírszerző szervének ilyen kijelentései csak egyetlen célt szolgálhatnak: a magyar választók befolyásolását, a közéleti vitáink torzítását és a demokráciánkba vetett bizalom aláásását" - fogalmazott Magyar Péter.

Az ellenzéki politikus hangsúlyozta: Magyarország szuverenitása kizárólag a magyar népé, egyetlen külföldi hatalomnak sincs joga megkísérelni Magyarország politikai jövőjének alakítását vagy a választások kimenetelének meghatározását.

"Hivatalosan tiltakozom az Oroszországi Föderáció Külföldi Hírszerző Szolgálata által tett kijelentések és azok hivatalos, illetve állami csatornákon való terjesztése ellen" - írta levelében a Tisza Párt elnöke, hozzátéve: haladéktalan és nyilvános magyarázatot vár az Oroszországi Föderáció nagykövetségétől az említett közlemény jóváhagyásával, céljával és szándékolt hatásával kapcsolatban.

Az ellenzéki politikus egyben egyértelmű biztosítékot követel arra, hogy az Oroszországi Föderáció tartózkodni fog minden olyan cselekménytől, amely "Magyarország belpolitikai folyamataiba való beavatkozásnak minősíthető, beleértve a dezinformációs kampányokat, kiberműveleteket vagy a politikai szereplők és állampolgárok megfélemlítését".

"Magyarország szuverenitása és demokratikus folyamataink sérthetetlensége nem képezheti alku tárgyát. Ezen alapelvek betartása a minimumfeltétele bármilyen érdemi kétoldalú együttműködésnek országaink között" - hangoztatta levelében Magyar Péter.

MTI; Gondola