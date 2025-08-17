Augusztus 20. - HM: nehéz katonai járművek a Városligetben, légi parádé a Duna felett

A Magyar Honvédség látványos képességbemutatókkal és eszközarzenállal várja az érdeklődőket augusztus 19-20-án a Városligetben, emellett augusztus 20-án 9 órától légi parádé keretében bemutatkoznak a magyar haderő forgó- és merevszárnyas eszközei a Duna Parlament előtti szakaszán - közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM) vasárnap az MTI-vel.
A kétnapos élménydömpingen korszerű haditechnikai eszközöket, köztük nehéz katonai járműveket is felsorakoztatnak az alakulatok - írták, hozzátéve: a járművek, illetve az azokat szállító konvojok hétfő este és kedd hajnalban érkeznek a fővárosba Tatáról, Szolnokról, Hódmezővásárhelyről és Győrből.
Az MH Klapka György 1. Páncélosdandár egy Leopard 2A4HU harckocsit, egy Gidrán 4x4 többcélú páncélozott járművet, egy Panzerhaubitze 2000 önjáró löveget, az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár egy Lynx KF-41 gyalogsági harcjárművet és egy 120 milliméteres Hirtenberger aknavetőt, az MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred egy MAN NASAMS indítóállványt és egy Mistral Atlas indítóállványt állít ki, míg az MH Különleges Műveleti Parancsnokság egy Polaris MZR4 könnyű terepjáróval, egy Polaris Sportsman XP 1000 S járművel, valamint egy Humvee könnyű terepjáró gépjárművel képviselteti magát a rendezvényen - ismertették.
A tájékoztatás szerint Tatáról hétfő este tíz órakor indulnak el tréleren az eszközök az M1-es autópálya, az M0-s autóút és az M3-as autópálya bevezető szakaszának érintésével. A XIV. kerületi Ógyalla téren a harcjárművek leállnak a trélerről és tovább gumibetéteken "saját lábon" haladnak az Ógyalla utca - M3-as autópálya bevezető szakasza - Kacsóh Pongrác út - Kós Károly sétány útvonalon. Az eszközök ugyanezen az útvonalon indulnak vissza szerda este kilenc órától.
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
Fónagy János kiemelte, az ünnep méltó pillanat arra, hogy "megálljunk és köszöntet mondjunk mindazoknak, akik munkájukkal, elhivatottságukkal, emberségükkel, példát mutattak számunkra, azoknak, akik a mindennapokban is őrzik, gazdagítják közösségünk értékeit és azoknak, akik csendesen, de kitartó szolgálatukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy mindnyájan egy jobb, erősebb, összetartóbb, békésebb Magyarországon élhessünk".
-
A tisztavatás egy jelkép; jelképe az augusztus huszadikai nemzeti ünnepünknek, egyben annak nyitánya is. Ez a rendezvény nagyon sokakat megérint, minden évben sokan követik a helyszínen és az élő közvetítés által egyaránt. A honvéd tisztjelöltek számára négy évnyi tanulás gyümölcse érik be az avatás által.
-
"Számos olyan kérdés volt, amiben egyetértettünk, sőt mondhatnám, a legtöbb-ben. Néhány nagyobb kérdésben ugyan még nem jutottunk dűlőre, de némi előrelépést elértünk" - hangsúlyozta az amerikai elnök. Hozzátette: "nagyon jó esélyük" van arra, hogy a legfontosabb kérdésben is eljutnak a megegyezésig, de "nincs megállapodás, amíg mindenben nincs megállapodás".
-
Hollik István sokkoló számokat is megosztott: a magyar másfél éves gyermekek átlagosan napi 86 percet töltenek képernyő előtt; 2012 és 2017 között a napi négy óránál több képernyőidő aránya 38 százalékról 97 százalékra ugrott.