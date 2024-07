Ezért tört ki az orosz-ukrán háború

Jeffrey Sachs világhírű professzor Tucker Carlson műsorában részletesen levezette, hogyan provokálta ki az Egyesült Államok, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát.

2024. július 21. 08:16

Jeffrey Sachs. Fotó: Képernyőfotó/YouTube/mandiner

„Nem igaz, hogy Vlagyimir Putyin 2022-ben úgy támadta meg Ukrajnát, hogy ezt senki sem provokálta ki” – mondta Jeffrey Sachs világhírő közgazdász tanár és külpolitikai szakértő, a Columbia Egyetem professzora Tucker Carlson műsorában. Kiemelte:

Az Egyesült Államok és a NATO évtizedeken keresztül provokálta Oroszországot azzal, hogy a katonai szövetség – 1990-es ígérete ellenére – folyamatosan terjeszkedett kelet felé. Putyin reakciója annak a vörös vonalnak az átlépése, amelyet Ukrajna NATO-csatlakozása jelentene.

Jeffrey Sachs részletesen levezette, az Egyesült Államok külpolitikája hogyan vezetett el oda, hogy Putyin végül megtámadja Ukrajnát. Felidézte, hogy 1990-ben a NATO ígéretet tett arra, hogy nem bővít és nem terjeszkedik tovább. Ennek ellenére már 1997-ben napvilágra kerültek azok a részletes tervek, amelyek lényege az volt, hogy a katonai szövetség – és ezzel együtt Washington – kiterjessze befolyását Európában és Eurázsiában. E célhoz nélkülözhetetlennek tekintették Ukrajna és Georgia csatlakozását a nyugati szövetségi rendszerhez.

Ennek a tervnek volt egy fontos állomása, hogy 1998-ban a kelet-európai országok – beleértve Magyarországot – csatlakoztak a NATO-hoz, majd 2000-ben a balti országok is beléptek a katonai szövetségbe. A professzor szerint ezek a lépések mind provokatív lépések voltak, mivel az Észak-Atlanti Szövetség egyre közelebb került Oroszország határaihoz. Az USA ezt követően is folytatta befolyásának kiterjesztését azzal, hogy 2002-ben egyoldalúan kilépett az orosz-amerikai béke egyik garanciájának tekintett ballisztikus rakéta-egyezményből. Ezt követően pedig rakétákat telepített először Lengyelországba és Romániába, majd később a kelet-európai országok nagy részében is NATO-bázisok épültek. Ebbe a sorba illeszkedett Belgrád bombázása is 1998-ban, aminek valódi célja az volt, hogy az Egyesült Államok dél-kelet Európában is megvesse a lábát.

Putyin régóta hangoztatta: Ukrajna vörös vonal



Az orosz elnök már 2007-ben, a müncheni biztonsági konferencián is arra hívta fel az Egyesült Államok és Európa vezetőit, hogy 1990-ben megígérték, a NATO nem terjeszkedik kelet felé. Ez Oroszország biztonságának garanciája. Európa közben egyre szorosabban és egyre több területen működött együtt Moszkvával, ez nyilvánvalóan nem volt érdeke Washingtonnak, ahol máig kitart az a meggyőződés, hogy az Egyesült Államok a világ egyetlen szuperhatalma, ezért bármit megtehet, amit csak szeretne – mutatott rá Jeffrey Sachs. Emlékeztetett, 2008-ban a bukaresti csúcstalálkozón is arról győzködték az európai vezetők az amerikaiakat, hogy szükségtelen és veszélyes a NATO bővítése Oroszország határáig.

A háború nem 2022-ben kezdődött

Ukrajna sem akart kezdetben a nyugati szövetségi rendszer részévé válni, az ukránok az ország semlegességét támogatták. Nem véletlen, hogy Viktor Janukovicsot választották elnöknek, aki 2013-ban deklarálta az ország semlegességét.

Ez persze Washington számára elfogadhatatlan volt.

Ezért a CIA akciójával felkelést szított Kijevben.

Majd 2014 elején megdöntötték a Janukovics-kormányt.

Ekkor kezdődött a világhírű professzor szerint az orosz-ukrán hábor.

Hiszen 2014 óta zajlik fegyveres konfliktus az ország keleti területein. Oroszország pedig azért annektálta a Krímet, mert nem engedhette meg magának, hogy amerikai katonai bázisok épüljenek a félszigeten, ezzel veszélyeztetve a több száz éves orosz jelenlétet a térségben.

Sachs emlékeztetett, Joe Biden és Vlagyimir Putyin 2021-ben találkozott utoljára. Ekkor Oroszország egy biztonsági megállapodásra tett javaslatot, ám a tárgyalásokra már nem került sor. Nem sokkal az orosz inváziót megelőzően pedig Kamala Harris alelnök és más amerikai vezetők már nyíltan beszéltek arról, hogy Ukrajna a NATO tagjává válik.

Mindezeket figyelembe véve nem állja meg a helyét, hogy Oroszország provokáció nélkül támadta volna meg Ukrajnát – zárta gondolatait Jeffrey Sachs, aki a beszélgetésben arról is kifejtette véleményét, miért egyértelmű, hogy a Covid-19 járványt egy amerikai koronavírus-kísérlet eredménye okozta.

