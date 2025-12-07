Megérkezett az idei évre tervezett teljes atomfűtőelem-szállítmány Paksra

Szerző: MTi/gondola

2025. december 7. 14:05

Nem jött szembe a valóság: noha a brüsszeli gáncsoskodás bonyodalmakat okozott, a szakemberek kicselezték a hungarofób szélsőséget.

Megérkezett az idei évre tervezett utolsó nukleáris fűtőelem-szállítmány is a Paksi Atomerőműbe, így

most 2028 novemberéig elegendő készlettel rendelkezünk

az atomerőmű működtetéséhez - írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán vasárnap.

Szijjártó Péter hozzátette, a nukleáris fűtőelemek szállítását idén is megnehezítette a geopolitikai helyzet és

egyes európai országok elutasító magatartása,

ezért többször is módosítani kellett a szállítási útvonalat, légi és vasúti szállítást is igénybe kellett venni.