Megérkezett az idei évre tervezett teljes atomfűtőelem-szállítmány Paksra
Szerző: MTi/gondola
2025. december 7. 14:05
Nem jött szembe a valóság: noha a brüsszeli gáncsoskodás bonyodalmakat okozott, a szakemberek kicselezték a hungarofób szélsőséget.
Megérkezett az idei évre tervezett utolsó nukleáris fűtőelem-szállítmány is a Paksi Atomerőműbe, így
most 2028 novemberéig elegendő készlettel rendelkezünk
az atomerőmű működtetéséhez - írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán vasárnap.
Szijjártó Péter hozzátette, a nukleáris fűtőelemek szállítását idén is megnehezítette a geopolitikai helyzet és
egyes európai országok elutasító magatartása,
ezért többször is módosítani kellett a szállítási útvonalat, légi és vasúti szállítást is igénybe kellett venni.
Címkék: