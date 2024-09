Hazánknak meg kell nyernie az előtte álló évtizedet

2024. szeptember 27. 09:20

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának az észak-macedóniai Ohridban 2024. szeptember 27-én. Balról Törőcsik Zsolt műsorvezető. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A kormány azt szeretné, hogy ha Magyarország - ahogy megnyerte az előző évtizedet - meg tudná nyerni az előtte álló évtizedet is - jelentette ki a miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az észak-macedóniai Ohridból nyilatkozva.

Orbán Viktor azt mondta: az a sok változás, ami az elmúlt időszakban bekövetkezett, megváltoztatta a világgazdaságot, és aki ehhez nem alkalmazkodik, a változások vesztese lesz.

Ehhez új eszközökre, új módszerekre és gazdaságpolitikára van szükség, ez pedig a semlegesség gazdaságpolitikája - mondta.

A kormányfő közölte: két blokk, egy nyugati és egy keleti alakul ki most, de Magyarország nem csatlakozhat egyikhez sem, Magyarországnak az az érdeke, hogy mind a két kialakuló gazdasági blokkal élénk, erőteljes, mély gazdasági kapcsolata legyen.

Magyarország mindig megvédi magát, 1956 hősei szentek és sérthetetlenek

Magyarország mindig megvédi magát, az 1956-os hősök szentek és sérthetetlenek - jelentette ki a miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, ahol hibának nevezte, hogy politikai igazgatója, Orbán Balázs félreérhetően nyilatkozott az Oroszországgal szembeni védekezésről és 1956-ról.

"Magyarország mindig megvédi magát, régen is megvédte, ma is megvédi és a jövőben is meg fogja védeni minden lehetséges eszközzel, úgy, ahogyan egyébként a magyar alkotmány ezt minden magyar ember számára kötelezővé is teszi" - mondta a miniszterelnök arra a kérdésre válaszolva, hogy Orbán Balázs megszólalásából levonható-e olyan következtetés, miszerint Magyarország nem védené meg magát.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a háborúpártiak és a békepártiak közötti vita élesedni fog Magyarországon és a világban is, amíg az amerikai elnökválasztás novemberben meg nem történik.

Hozzátette: látja, hogy legutóbb sikerült belekeverni az 1956-os forradalom ügyét ebbe a háború-béke vitába. Arra figyelmeztetett: ha az ember ilyen kényes kérdésekről beszél, akkor nagyon pontosan kell fogalmazni és semmilyen kétséget nem szabad hagyni a saját álláspontjukat illetően.

"Most a politikai igazgatóm éppen félreérthetően fogalmazott, ami ebben az összefüggésben egy hiba, hiszen a mi közösségünk az 1956-os forradalom talaján áll, abból nőtt ki, nem lenne a mi politikai közösségünk, ha nem lettek volna az '56-os hősök" - mondta. Hozzátette: nincs kétsége egyetlen fideszes vezető politikai nézetei felől sem és biztos abban, hogy Orbán Balázs is, ha a történelem úgy fordulna, hogy megint harcolni kell a hazáért, akkor "ott lesz velünk a Corvin közben".

Hangsúlyozta: ezért a háború és béke vitájába nem beemelni kell a magyar történelem számunkra szent és sérthetetlen eseményeit és hőseit, mint 1956 és az '56-os hősök, hanem inkább távol kell tőle tartani. Nem szeretném, hogyha az ukrán-orosz háború árnyéka rávetődne az 1956-os szabadságharcosoknak az emlékére, akiknek hálával tartozunk és az ő dicsőségüket kell inkább napirenden tartanunk - jelentette ki.

