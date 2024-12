Jön a Mellékhatás a Centrál Színházban

A kortárs angol darabot 2012-ben a kritikusok a legjobb dráma díjjal ismerték el

December 6-án új premiert láthatunk a budapesti Centrál Színház színpadán. A Mellékhatásban Connie és Tristan, egy új antidepresszáns fiatal tesztalanyai keresik a választ az égető kérdésre, vajon egymás iránti érzelmeik természetes vonzódásból erednek vagy a gyógyszer korbácsolja fel őket? Mit tehet értünk az orvostudomány, és hol vannak a beavatkozás határai? A lebilincselő és elgondolkodtató darab a tudományos objektivitást állítja szembe a szív rejtelmeivel, a száraz adatokat érzelmeink kiismerhetetlenségével. Lucy Prebble kortárs angol drámaíró, darabját 2012-ben a kritikusok a legjobb dráma díjjal ismerték el. Most Horgas Ádám rendezésében Botos Éva, Fehér Tibor, valamint két remek vendégművész, Gáspárfalvi Dorka és Mertz Tibor előadásában láthatják majd a nézők.

2024. december 2. 16:18

„A gyógyszeripar kihasználja a lustaságunkat, restségünket és gyávaságunkat, hogy nem merünk igazán szembenézni a problémáinkkal, hanem a szőnyeg alá söpörjük őket. Ha nehézségünk adódik, rögtön rohanunk az orvoshoz, gyógyszerekkel és táplálékkiegészítőkkel tömjük magunkat, melyek adott esetben további tüneteket okozhatnak, és közben a saját lelki problémánkból sem oldottunk meg semmit. Ezt a folyamatot fordítva kéne végezni. Szerintem erről szól ez az előadás, mely nagyon mélyre ás, miközben humora és könnyedsége is van.” – hangsúlyozza a budapesti Centrál Színház friss premierje, a Mellékhatás egyik főszereplője, Botos Éva. „A szeretet a legerősebb gyógyszer.” – tette hozzá Fehér Tibor.

Connie (Gáspárfalvi Dorka) és Tristan (Fehér Tibor) arra vállalkoznak, hogy némi díjazás fejében részt vesznek egy antidepresszáns tesztelésében. Már az első napokban izzik közöttük a levegő, de gyötri őket a kétely, hogy bontakozó szerelmük valódi vonzalom-e vagy csak a kísérleti pirula mellékhatása. Az sem ismert, hogy melyikük kap esetleg placebót és melyikük valódi gyógyszert.

A helyzetet bonyolítja, hogy a vizsgálatot a zárkózott és labilis pszichiáternő, Lorna James (Botos Éva) vezeti, aki nem hiszi, hogy a depresszió pusztán tablettákkal gyógyítható lenne. Főnöke, Toby (Mertz Tibor) viszont azt vallja, hogy minden kémiai folyamatok eredménye bennünk, és a megfelelő összetételű gyógyszerrel minden gyógyítható. Míg Lorna a két fiatal heves érzelmeiben inkább az összeomlás veszélyétől tart, addig Toby e nem vár eredménytől nagy anyagi hasznot remél.

„Toby szerepe érzelmileg és intellektuálisan is izgalmas feladat. Pályafutásom egyik emlékezetes munkája lehet. Ami viszont az igazi kihívást jelenti, az a standup. Nagyon élvezem, hogy életem során először játszom face to face a közönséggel.” – mondta Mertz Tibor.

„Izgatottan várom, hogy játszhassuk ezt a darabot, mert amellett, hogy szerintem egy igazán szép történet, ahogy két teljesen más környezetből és élethelyzetből érkező fiatal egymásra talál, fontos témát is boncolgat a mentális betegségek és azok kezelése kapcsán.” – nyilatkozta Gáspárfalvi Dorka.

“A Mellékhatás története egy felkavaró vitaindító arról, hogy az egészségügy mennyire veszítette el a legősibb segítségnyújtás gesztusát. A gyógyszeripari kísérletek szélsőséges szituációi nem csak a morált, hanem a szenvedélyes szerelmet is próbára teszik.” – tette hozzá a darab rendezője, Horgas Ádám, aki egyben az előadás látványtervezője is.

A 43 éves Lucy Prebble a kortárs angol drámairodalom kiemelkedő alakja. Számos elismeréssel méltatták: három Primetime Emmy-díjat kapott, jelölték BAFTA-díjra, valamint két Laurence Olivier-díjra. Prebble a The Sugar Syndrome című darabjával debütált 2003-ban, amiért megkapta a a legígéretesebb drámaírónak járó George Devine-díjat. A Mellékhatás (The Effect) című darabját 2012-ben hatalmas sikerrel mutatta be a Londoni Nemzeti Színház, és még abban az évben megnyerte a legjobb drámának járó kritikusok díját. A darab frissített formában 2023-ban a londoni Lyttelton Színházban újra bemutatták, idén pedig a New York-i The Shed tűzte műsorára.

gondola