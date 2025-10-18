Aláírásgyújtés Brüsszel háborús rögeszméje ellen károm helyen szombaton

2025. október 18. 06:04

Brüsszel bemutatta az új háborús tervét, hadi üzemmódra akarják állítani egész Európát, a brüsszeli háborús terv ellen szombaton három helyszínen is aláírásgyűjtés lesz - írta a kormányszóvivő a Facebook-oldalán pénteken.

Vitályos Eszter hangsúlyozta: "Brüsszel a háborún, mi a békén dolgozunk", "mi mondjunk NEM-et a brüsszeli háborús tervekre!"

A térség fideszes országgyűlési képviselője jelezte egyúttal, hogy szombaton Nagymaroson a CBA-nál 9 és 12, Szentendrén a piacon 8 és 11, Tahitótfalun a Tesco parkolóban 15 és 18 óra között várják az aláírókat.

MTI