Trópusi kígyófejű hal kerülhetett a Balatonba - Veszélyt jelenthet mind az emberekre, mind az őshonos halfajokra

Szerző: Gondola

2025. december 8. 19:04

A Hévízi-tó fölösleges vizét a Balatonba vezető csatornában új, agresszív trópusi halakat fedeztek fel a kutatók.

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a vízben nemrégiben egy kígyófejű hal fiatal egyedeit is azonosították, amely a nemzetségbe tartozó fajokhoz hasonlóan rendkívül agresszív, és veszélyt jelenthet az őshonos halfajokra.

Az intézet adatai alapján az elmúlt 24 évben 89 új halfaj jelent meg a hazai vizekben, így a jelenleg ismert idegenhonos fajok és hibridek száma már eléri a 130-at. A kutatók hangsúlyozzák, hogy az újonnan előkerülő fajok többsége melegkedvelő, akváriumi díszhal.

A Hévízi-csatornában jelenleg olyan egzotikus halfajok élnek, mint a jukatáni fogasponty, citromsügér, tűzfejű tarkasügér vagy a ragadozó jaguársügér. A víz hőmérséklete 22–25 Celsius-fok körül mozog, ami ideális az ilyen trópusi fajok számára.

Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főmunkatársa a Turista Magazinnak elmondta: „A csatornában élő halak többsége szabadon engedett akváriumi kedvencek utódai lehet. Sokat javíthatna a helyzeten, ha kidolgoznánk a megunt akváriumi állatok visszaváltási rendszerét.”

A szakember hozzátette, hogy a melegvízi fajok képesek lehetnek hidegebb vizekhez is alkalmazkodni, és szaporodóképes állományt kialakítani. Erre példa a szúnyogirtó fogasponty hazai meghonosodása.

A Hévízi-csatorna télen evezősök, nyáron pedig fürdőzők által is látogatott terület.

Bár eddig a trópusi halak „csak kedvesen csipkedtek”, a kígyófejű hal megjelenése új veszélyt jelenthet mind az emberekre, mind az őshonos halfajokra.

Hazánkban a nemzetségbe tartozó fajok tartása és árusítása egyelőre tilos.

Főkép: Kígyófejű hal (Illusztráció) Fotó: Michał Zalewski