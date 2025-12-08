Dr. Latorcai János: A Tisza Párt tervei nagyobb vérveszteséget okoznának a magyar családoknak, mint a Gyurcsány által félrekezelt 2008-as válság

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. december 8. 20:08

A Közösségben a jövőért politikai nyilatkozat elfogadásával céljaink mindenki számára világossá, feladataink pedig egyértelművé válnak - hangsúlyozta Dr. Latorcai János a Kereszténydemokrata Néppárt Országos Választmányának ülésén, melyen az ellenzék gazdasági terveit is bírálta.

Az Országgyűlés kereszténydemokrata alelnöke, a KDNP Országos Választmányának elnöke, Dr. Latorcai János nyitotta meg a párt Országos Választmányának ülését, kiemelve a párt jövőbeli céljainak fontosságát. A politikus hangsúlyozta:

„A Közösségben a jövőért politikai nyilatkozat elfogadásával céljaink mindenki számára világossá, feladataink pedig egyértelművé válnak.”

Hagyományként az adventi időszakban tartott választmányi üléseken a párt értékeli az elmúlt évet, és felkészül az előttük álló politikai kihívásokra. Dr. Latorcai János kiemelte: „Keresztény-konzervatív pártként a múltba gyökerezünk, abból táplálkozunk, de a jövőbe tekintünk, és ha a jövőbe nézünk, a karácsonyi várakozás sem fedheti el az előttünk tornyosuló politikai viharfelhőket.”

A politikus visszatekintett a négy évvel ezelőtti választási helyzetre is: „Akkor a velünk, a patriótákkal szembenálló erők egy olyan embert választottak miniszterelnök-jelöltnek, aki magát istenhívő, keresztény politikusnak hirdette, de azóta sem tudjuk, hogy valójában mit takart az ő legbelsőbb lénye. Őt azóta már a választók többsége elfelejtette, így új jelöltet választott az ellenzék, olyat, aki magát ismét jobboldalinak, nemzeti érzelműnek minősíti, ugyanakkor életvitele, a családjához való viszonya mindezt kétségessé teszi – mégis vele próbálkoznak a saját fogalmaik szerinti rendszer- és kormányváltás végrehajtására.”

Az ellenzék gazdasági terveit is bírálta:

„A Tisza Párt nemrégiben nyilvánosságra került cselekvési- és adóterveit ismerve valóban rendszerváltásra készül az ellenzék. A többkulcsos adórendszer, a vagyonadó bevezetésének, valamint a családi kedvezmények eltörlésének a terve totális baloldali fordulatot jelentene, mely óriási vérveszteséget okozna a magyar családoknak, nagyobbat, mint a Gyurcsány által félrekezelt 2008-as válság! És ne legyen kétségünk arról sem, hogy Brüsszel elvárásainak megfelelően nem a békét, hanem a háború eszkalációját szorgalmaznák, miként az Európai Néppártban naponta teszik azt.”

Dr. Latorcai János szerint ilyen körülmények között különösen fontos, hogy a közösség tisztában legyen identitásával és terveivel:

„Ebben a helyzetben pontosan kell tudnia közösségünknek, hogy mi kik vagyunk, mit vittünk véghez az elmúlt tizenöt évben, és melyek a jövőre vonatkozó legfontosabb terveink.”