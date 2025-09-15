Barbarizmus vert gyökeret Svédországban

Barbarizmus vert gyökeret Európa egyik legnagyobb nemzetének hazájában, Svédországban a hagyományos értékek elhagyása, a józan ész mellőzése és a gyenge kormányzás következtében - írta Orbán Viktor az X-en hétfőn.
A magyar kormányfő kifejtette, Svédországban az igazságszolgáltatás büntetlenül hagyja tevékenykedni a kiskorúakat kihasználó bűnszervezeteket.
"A svéd kormány minket oktat ki a jogállamiságról. Mindeközben a Die Welt szerint szervezett bűnözői hálózatok svéd gyerekekkel végeztetnek el gyilkosságokat, annak tudatában, hogy a rendszer úgysem ítéli el őket. Egy ország, amely egykor a rendről és a biztonságról volt ismert, jelenleg éppen összeomlik: több mint 280 kiskorú lányt vettek őrizetbe gyilkosságért, családok élnek félelemben. Szívszaggató a helyzet. A svédek jobbat érdemelnek!" - írta Orbán Viktor.
Az X-en a bejegyzéshez csatolt videofelvételen Orbán Viktor arról beszélt, "a hét híre, hogy Svédországban letartóztattak 284 kiskorú lányt emberölés miatt, a maffia arra használta őket, hogy velük lövették fejbe az áldozataikat, mert őket nem lehet elítélni".
"Így mennek tönkre, minden szabály, minden rend felbomlik, és marad helyette a barbarizmus. Nem arról van szó, hogy valamit elhibáztak, hanem ezek kijelentkeztek a civilizációból" - mondta a kormányfő.
"A jogállam célja, hogy garantáljuk népünk biztonságát. Ahol kiskorú lányokat rendszerszinten használnak fel gyilkosságokhoz, ott a jogállam halott" - írta Orbán Viktor.
Hozzáfűzte: "Svédország a barátunk, a svéd nagyszerű és nemes nemzet. Aggódunk Önökért! Isten áldja Svédországot!".
Borítókép: Dunapataj, 2025. július 3. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtónak Dunapatajon, ahol aszályvédelmi helyszíni szemlét tartott 2025. július 3-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher
-
Bódis László hangsúlyozta azt is, hogy az idéntől a középiskolától kezdve az egyetemi képzés legvégéig minden képzési szinten elérhető egy vállalkozói program a tehetséges fiatalok számára.
-
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
-
"A jogállam célja, hogy garantáljuk népünk biztonságát. Ahol kiskorú lányokat rendszerszinten használnak fel gyilkosságokhoz, ott a jogállam halott" - írta Orbán Viktor.
-
A KDNP derekegyházi Családi Napján tartott beszédében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta: a kormány családpolitikai intézkedései, köztük a 3 százalékos fix kamatozású Otthon Start hitel és a CSOK Plusz olyan lehetőséget biztosítanak a fiataloknak, amely Nyugat-Európában elképzelhetetlen.
-
Százból hatvan BKV-busz állapota kritikus, a főváros nem tudja garantálni a biztonságos utazást a tömegközlekedési eszközökön – jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) parlamenti államtitkára hétfői sajtótájékoztatóján, Budapesten.