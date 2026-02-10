Leállt az MNB Bank

Szerző: Gondola

2026. február 10. 09:35

Informatikai leállás érinti az MBH Bankot: átmenetileg nem működnek az elektronikus csatornák (az MBH Netbank korábbi BB felület kivételével), és a fióki ügyintézés is szünetel.

A Magyar Nemzeti Bank azonnal egyeztetéseket kezdett a bankkal, és már előkészíti a szükséges felügyeleti lépéseket a probléma mielőbbi rendezése érdekében. Az MNB hangsúlyozta, hogy elsődleges szempont az ügyfelek védelme, és elvárja a banki informatikai rendszerek szabályozott, biztonságos működését.

Az érintett ügyfelek az MBH Bank ügyfélszolgálata mellett az MNB ügyfélszolgálatán is kérhetnek tájékoztatást írásban, telefonon vagy személyesen.