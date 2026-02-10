Jutta Leerdam nyerte a női 1000 méteres gyorskorcsolyát Milánóban, Jake Paul könnyekre fakadt

Jutta Leerdam nyerte a női 1000 méteres gyorskorcsolyát a milánói téli olimpián, ezzel megszerezte Hollandia első aranyérmét a sportágban az eseményen.

A kétszeres világbajnok, korábbi olimpiai ezüstérmes Leerdam olimpiai csúccsal diadalmaskodott.

A lelátón vőlegénye, a youtuberből lett bokszoló Jake Paul meghatódva, könnyek között ünnepelte a győzelmet.

A holland kettős sikerhez Femke Kok ezüstérme társult, míg a címvédő japán Takagi Miho bronzérmes lett. A verseny az utolsó futamokban dőlt el, Leerdam a hajrában bizonyult a leggyorsabbnak, 29 századmásodperccel előzve meg honfitársát.