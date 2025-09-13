Bormustrát rendeznek a szegedi Dóm téren

2025. szeptember 13. 11:05

Mintegy százhúsz bortermelő várja szerdától a helybélieket és a városba érkező turistákat Szegeden a Bor tér elnevezésű gasztronómiai fesztiválon - tájékoztatta a szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető igazgatója az MTI-t.

Rácz Attila elmondta, a szegedi Bor tér idén is különleges élményt nyújt atmoszférájával mindazoknak, akik szeretik a finom borokat, a jó társaságot, a zenét és a nagy beszélgetéseket.

Szeged napjához kapcsolódva három évtizede szerveznek májusban borfesztivált a Széchenyi téren, a tavaszi seregszemle a vidék legnagyobb ilyen rendezvénye. A szegedi borfesztiválok története azonban sokkal régebbre nyúlik vissza. 1876-ban szervezeték meg a városban az első bor- és szeszkiállítást, a 19. század végétől pedig már országos jelentőségű seregszemléket is rendeztek. 1910-ben Szegeden tartották az Országos Szőlő és Borkiállítást, melyen a becslések szerint hatezer látogató fordult meg, akik a korábban megszokott gyakorlattal ellentétben - amikor csak a zsűri értékelte a kínálatot - meg is kóstolhatták a borokat.

Az immár tizenharmadik alkalommal megszervezett Bor tér egyedi hangulatú helyszínen kínál lehetőséget arra, hogy a vendégek ismerkedjenek a borászok termékeivel. A hosszú és változatos szegedi fesztiválnyár záró rendezvényén 120 pincészet várja a szegedieket.

A borok mellett pálinkaházak és vendéglátósok is kitelepülnek, valamint a kézműves kiállítók is színesítik termékeikkel az ötnapos fesztivált. A szomszédos Aradi vértanúk terén a borászok mellett kisüzemi sörök, pálinkák, kürtőskalács és kenyérlángos egészíti a Bor tér kínálatát.

A fesztivál a kezdetektől fogva ingyenesen látogatható, és nincs kötelezően megvásárolandó üvegpohár. A szervezők a fesztivál környezeti lábnyomát csökkentendő már 2019-ben kivezették a műanyagpoharat a Dóm térről, bort csak üvegpohárból lehet fogyasztani. Erre kétféle verzióval, egy 480 ml-es Bor tér emblémás pohárral és egy 350 ml-es Szeged címeres, visszaváltható pohárral készülnek.

2022-ben zökkenőmentes volt az átállás a készpénzmentes fizetésre - a kézműves standok kivételével -, idén is mindenhol Festipay kártyával vagy a saját bankkártyájukkal, illetve az ahhoz kapcsolódó okos eszközükkel fizethetnek a vendégek.

A készpénzzel érkező látogatók azt a Dóm tér Aradi tér felőli oldalán található feltöltő ponton tudják azt Festipay kártyára tölteni, majd egyetlen érintéssel fizethetnek az ételért és az italért vagy az üvegpohárért.

Szerdán este a belvárosból induló szüreti felvonulással kezdődnek a programok. A Dóm téren felállított két színpadon felváltva zajlanak majd a programok. Koncertezik mások mellett Janicsák Veca, Mező Misi, Gáspár Laci és Hevesi Tamás. Sipos Orsi fellépésével pedig először a rendezvény történetében a stand up műfaja is bemutatkozik a Dóm téren.

MTI