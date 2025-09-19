Buda Ferencre emlékezett Lakitelek közössége

Lezsák Sándor barátjára emlékezve felidézte, hogy Buda Ferenc mindig különös erővel tudta megszólaltatni saját verseit, hangján és előadásán keresztül életre keltek az alföldi táj képei, a családi összetartozás meghitt, bensőséges pillanatai.

2025. szeptember 19. 23:16

Szeptember 16-án, életének 89. évében elhunyt Buda Ferenc, Kossuth- és József Attila-díjas költő, műfordító, a Nemzet Művésze, aki hosszú éveken át Lakiteleken élt és alkotott.

Csütörtök este az Élő Értékeink programsorozat keretében emlékeztek a költőről a Lakiteleki Arady Aranka Könyvtárban. A résztvevők személyes történeteken, költeményeken, idézeteken keresztül idézték fel a költő alakját és életművét. Sokak számára nemcsak irodalmi nagyság, hanem közösségük tagja, barát, emberi példakép volt, akinek szavai mindig az élet szeretetét és igenlését hordozták – fogalmazott az est moderátora, Harmatos Áronné.

Lezsák Sándor - Horváth Károly felvétele

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke megrendülten emlékezett vissza több, mint öt és fél évtizedes barátságukra, amely még a Kecskeméti Forrás folyóirat szerkesztőségében bontakozott ki. Mint fogalmazott, a hatvanas évek azok „a csönd évei” voltak, amikor Buda Ferenc, az 1956 utáni börtönévek árnyékában, mégis rendíthetetlen hittel és szelídséggel írta verseit. Lezsák Sándor felidézte azt is, hogy a költő 50. születésnapjára Csönd, Ének, Csönd című antológia kiadását személyes ajándékként szervezték meg – az ünnepségre saját otthonukban került sor. Lezsák Sándor barátjára emlékezve felidézte, hogy Buda Ferenc mindig különös erővel tudta megszólaltatni saját verseit, hangján és előadásán keresztül életre keltek az alföldi táj képei, a családi összetartozás meghitt, bensőséges pillanatai.

Az emlékezésen Harmatos Áronné a lakiteleki közösség nevében fejezte ki háláját, hogy Buda Ferenc az elmúlt évtizedekben a településen élt és alkotott – jelenlétével, művészetével gazdagítva Lakitelek szellemi életét.

Kiskunfélegyháza, 2025. 09. 19.

A közleményt kiadta:

Fidesz-KDNP-Nemzeti Fórum

Bács-Kiskun 4. vk. választókerületi iroda

Kép: A költő - hiros.hu

Gondola