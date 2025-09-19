Buda Ferencre emlékezett Lakitelek közössége
Lezsák Sándor barátjára emlékezve felidézte, hogy Buda Ferenc mindig különös erővel tudta megszólaltatni saját verseit, hangján és előadásán keresztül életre keltek az alföldi táj képei, a családi összetartozás meghitt, bensőséges pillanatai.
2025. szeptember 19. 23:16

Szeptember 16-án, életének 89. évében elhunyt Buda Ferenc, Kossuth- és József Attila-díjas költő, műfordító, a Nemzet Művésze, aki hosszú éveken át Lakiteleken élt és alkotott.

Csütörtök este az Élő Értékeink programsorozat keretében emlékeztek a költőről a Lakiteleki Arady Aranka Könyvtárban. A résztvevők személyes történeteken, költeményeken, idézeteken keresztül idézték fel a költő alakját és életművét. Sokak számára nemcsak irodalmi nagyság, hanem közösségük tagja, barát, emberi példakép volt, akinek szavai mindig az élet szeretetét és igenlését hordozták – fogalmazott az est moderátora, Harmatos Áronné.

 

Lezsák Sándor - Horváth Károly felvétele

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke megrendülten emlékezett vissza több, mint öt és fél évtizedes barátságukra, amely még a Kecskeméti Forrás folyóirat szerkesztőségében bontakozott ki. Mint fogalmazott, a hatvanas évek azok „a csönd évei” voltak, amikor Buda Ferenc, az 1956 utáni börtönévek árnyékában, mégis rendíthetetlen hittel és szelídséggel írta verseit. Lezsák Sándor felidézte azt is, hogy a költő 50. születésnapjára Csönd, Ének, Csönd című antológia kiadását személyes ajándékként szervezték meg – az ünnepségre saját otthonukban került sor. Lezsák Sándor barátjára emlékezve felidézte, hogy Buda Ferenc mindig különös erővel tudta megszólaltatni saját verseit, hangján és előadásán keresztül életre keltek az alföldi táj képei, a családi összetartozás meghitt, bensőséges pillanatai.

Az emlékezésen Harmatos Áronné a lakiteleki közösség nevében fejezte ki háláját, hogy Buda Ferenc az elmúlt évtizedekben a településen élt és alkotott – jelenlétével, művészetével gazdagítva Lakitelek szellemi életét.

Kiskunfélegyháza, 2025. 09. 19.

A közleményt kiadta:

Fidesz-KDNP-Nemzeti Fórum

Bács-Kiskun 4. vk. választókerületi iroda

Kép: A költő - hiros.hu

Gondola
Címkék:
  • A 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia
    Bódis László hangsúlyozta azt is, hogy az idéntől a középiskolától kezdve az egyetemi képzés legvégéig minden képzési szinten elérhető egy vállalkozói program a tehetséges fiatalok számára.
  • Fellöktek egy újságírót – na és?
    A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
  • Kultúra
    Buda Ferencre emlékezett Lakitelek közössége
    Lezsák Sándor barátjára emlékezve felidézte, hogy Buda Ferenc mindig különös erővel tudta megszólaltatni saját verseit, hangján és előadásán keresztül életre keltek az alföldi táj képei, a családi összetartozás meghitt, bensőséges pillanatai.
  • Belföld
    A gyermekeink lelki egészségét meg kell védenünk - Hollik István a digitális gyermekvédelemről és a képernyőidő veszélyeiről
    Egyre több tudományos kutatás bizonyítja, hogy a túlzott képernyőhasználat súlyosan károsíthatja a legkisebbek fejlődését. Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő ezért egy új törvényjavaslatot nyújtott be, amely kötelező figyelmeztetést írna elő minden digitális eszköz forgalmazása során: 6 éves kor alatt nem ajánlott a használat. A politikust a javaslat hátteréről, céljairól és a várható társadalmi támogatottságról kérdeztük.
  • Orbán Viktor
    Orbán Viktor: ha nemzeti kormány van, nincsenek migránsok és van biztonság
    A kormányfőt kérdezték a tíz évvel ezelőtti, a röszkei határnál történt eseményekről. Elmondta, Röszkénél derült ki, hogy a migránsok nem menekültek, hogy mobiltelefonjaik vannak, hogy összehangolt akcióra képesek, inkább katonai jellegű a mozgásuk és nem pedig a menekültekre emlékeztető, ott derült ki, hogy bankkártyáik vannak, hogy szervezett embercsempész-hálózatok mozgatják őket, és ott derült ki, hogy az egész mögött Soros György civil szervezeteinek hálózata húzódik meg.
MTI Hírfelhasználó