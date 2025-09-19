Buda Ferencre emlékezett Lakitelek közössége

Szeptember 16-án, életének 89. évében elhunyt Buda Ferenc, Kossuth- és József Attila-díjas költő, műfordító, a Nemzet Művésze, aki hosszú éveken át Lakiteleken élt és alkotott.
Csütörtök este az Élő Értékeink programsorozat keretében emlékeztek a költőről a Lakiteleki Arady Aranka Könyvtárban. A résztvevők személyes történeteken, költeményeken, idézeteken keresztül idézték fel a költő alakját és életművét. Sokak számára nemcsak irodalmi nagyság, hanem közösségük tagja, barát, emberi példakép volt, akinek szavai mindig az élet szeretetét és igenlését hordozták – fogalmazott az est moderátora, Harmatos Áronné.
Lezsák Sándor - Horváth Károly felvétele
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke megrendülten emlékezett vissza több, mint öt és fél évtizedes barátságukra, amely még a Kecskeméti Forrás folyóirat szerkesztőségében bontakozott ki. Mint fogalmazott, a hatvanas évek azok „a csönd évei” voltak, amikor Buda Ferenc, az 1956 utáni börtönévek árnyékában, mégis rendíthetetlen hittel és szelídséggel írta verseit. Lezsák Sándor felidézte azt is, hogy a költő 50. születésnapjára Csönd, Ének, Csönd című antológia kiadását személyes ajándékként szervezték meg – az ünnepségre saját otthonukban került sor. Lezsák Sándor barátjára emlékezve felidézte, hogy Buda Ferenc mindig különös erővel tudta megszólaltatni saját verseit, hangján és előadásán keresztül életre keltek az alföldi táj képei, a családi összetartozás meghitt, bensőséges pillanatai.
Az emlékezésen Harmatos Áronné a lakiteleki közösség nevében fejezte ki háláját, hogy Buda Ferenc az elmúlt évtizedekben a településen élt és alkotott – jelenlétével, művészetével gazdagítva Lakitelek szellemi életét.
Kiskunfélegyháza, 2025. 09. 19.
A közleményt kiadta:
Fidesz-KDNP-Nemzeti Fórum
Bács-Kiskun 4. vk. választókerületi iroda
Kép: A költő - hiros.hu
-
Bódis László hangsúlyozta azt is, hogy az idéntől a középiskolától kezdve az egyetemi képzés legvégéig minden képzési szinten elérhető egy vállalkozói program a tehetséges fiatalok számára.
-
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
-
Lezsák Sándor barátjára emlékezve felidézte, hogy Buda Ferenc mindig különös erővel tudta megszólaltatni saját verseit, hangján és előadásán keresztül életre keltek az alföldi táj képei, a családi összetartozás meghitt, bensőséges pillanatai.
-
Egyre több tudományos kutatás bizonyítja, hogy a túlzott képernyőhasználat súlyosan károsíthatja a legkisebbek fejlődését. Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő ezért egy új törvényjavaslatot nyújtott be, amely kötelező figyelmeztetést írna elő minden digitális eszköz forgalmazása során: 6 éves kor alatt nem ajánlott a használat. A politikust a javaslat hátteréről, céljairól és a várható társadalmi támogatottságról kérdeztük.
-
A kormányfőt kérdezték a tíz évvel ezelőtti, a röszkei határnál történt eseményekről. Elmondta, Röszkénél derült ki, hogy a migránsok nem menekültek, hogy mobiltelefonjaik vannak, hogy összehangolt akcióra képesek, inkább katonai jellegű a mozgásuk és nem pedig a menekültekre emlékeztető, ott derült ki, hogy bankkártyáik vannak, hogy szervezett embercsempész-hálózatok mozgatják őket, és ott derült ki, hogy az egész mögött Soros György civil szervezeteinek hálózata húzódik meg.