Menczer Tamás elutasítja Rutte háborús tébolyát
Szerző: MTi/gondola
2025. december 13. 09:06
"Az őrület fokozódik. A NATO főtitkára
gyakorlatilag háborúba szólította egész Európát Oroszország ellen,
pont mint von der Leyen" - közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója pénteken a Facebookon.
Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videóban Mark Rutte, a NATO főtitkára szavait idézte, aki azt mondta, "olyan háborúra kell felkészülnünk, amilyet a nagyapáink szenvedtek el."
"A veszély egyre nagyobb. Mi nemet mondunk a háborúra,
Trump és a béke mellett állunk"
- hangsúlyozta Menczer Tamás.
MTI
Holland véleményformálók már korábban arra figyelmeztettek, hogy Rutte a pszichopátia tüneteit mutatja.
gondola
Címkék: