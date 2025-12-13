Menczer Tamás elutasítja Rutte háborús tébolyát

Szerző: MTi/gondola

2025. december 13. 09:06

"Az őrület fokozódik. A NATO főtitkára

gyakorlatilag háborúba szólította egész Európát Oroszország ellen,

pont mint von der Leyen" - közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója pénteken a Facebookon.

Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videóban Mark Rutte, a NATO főtitkára szavait idézte, aki azt mondta, "olyan háborúra kell felkészülnünk, amilyet a nagyapáink szenvedtek el."

"A veszély egyre nagyobb. Mi nemet mondunk a háborúra,

Trump és a béke mellett állunk"

- hangsúlyozta Menczer Tamás.

MTI

Holland véleményformálók már korábban arra figyelmeztettek, hogy Rutte a pszichopátia tüneteit mutatja.

gondola