Labdarúgó NB I - Újfent a Groupamán a kiélezett figyelem

Szerző: m4sport.hu/gondola

2025. december 13. 10:05

A Ferencváros a Vasutast fogadja, az ETO a Spartacus ellen idegenben lép pályára, a Felcsút a DVTK ellen küzd a Makovecz-stadionban a labdarúgó NB I-ben a 17. forduló programja szerint.

A Spartacusnak kemény diót kell feltörnie: a Győr érkezik Nyíregyházára. Egyértelműen az ETO az esélyes, ám a Szpari új edzője, Bódog Tamás csak a győzelemért küldheti pályára legénységét, minthogy a kieső helyről kellene följebb szökkenniük. Három ponttal elérhetnék a tizedik helyet, megelőzve az Újpestet.

A Felcsút a DVTK-t fogadja, ha Hornyák Zsolték komolyan veszik az ellenfelet és a meccset, simán győzhetnek.

Az MTK és az Újpest összecsapása két magyar edző szellemi erőpróbájának is alkalmat ad. Meglepő lenne, ha nem a hazai csapat győzne.

Vasárnap két kiváló magyar edző pacsizhat a kispadnál Mezőkövesden. Kuttor Attila biztosan kitalál valamit Bognár György ellen, ám a Kazincbarcika csapata valószínűleg nem éri el a Paks nívóját, így nem az edzők hozzáértésén fog múlni az eredmény.

A Fradi a Debrecent fogadja. Egyértelműen a hazai csapat jobb - két klasszissal -, ám az FTC a bajnoki meccseit nem mindig tudja komolyan venni. Kérdés, hogy Robbie Keane fel tudja-e pörgetni fiait a Vasutas ellen. A Fradi bravúros csütörtöki kupagyőzelme vélhetően sok szurkolót vonz a Groupamába - és a képernyő elé.

Noha a Kisvárda játszik otthon a ZTE ellen, ám a hazai csapat egyáltalán nem mehet biztosra a mindössze egy ponttal mögötte lévő Zalaegerszeggel szemben. Még a helycsere is elképzelhető, a ZTE ugorhat a felső házba, és a Kisvárda taszulhat le, a hetedik helyre - ha kikap.

December 13., szombat:

14.00 – Nyíregyháza Spartacus FC-ETO FC (M4 Sport, m4sport.hu)

16.30 – Puskás Akadémia FC-Diósgyőri VTK (M4 Sport, m4sport.hu)

19.00 – MTK Budapest-Újpest FC (M4 Sport, m4sport.hu)

december 14., vasárnap:

12.15 – Kolorcity Kazincbarcika SC-Paksi FC, Mezőkövesd (M4 Sport, m4sport.hu)

14.45 – Ferencvárosi TC-Debreceni VSC (M4 Sport, m4sport.hu)

18.45 – Kisvárda Master Good-Zalaegerszegi TE FC (M4 Sport+, m4sport.hu)