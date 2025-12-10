Blöff vagy előremenekülés: Zelenszkij választást tartana?

Szerző: Gondola

2025. december 10. 06:05

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelezte, hogy Ukrajna akár a háború alatt is kész választásokat tartani, ha az USA és európai partnerei garantálják a biztonságot.

The Kyiv Independent beszámolója szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelezte, hogy Ukrajna akár a háború alatt is kész választásokat tartani, ha az USA és európai partnerei garantálják a biztonságot. A kijelentés Donald Trump megjegyzésére érkezett, aki szerint „itt az ideje” az ukrán választásnak. Zelenszkij szerint a döntés függ a folyamatos orosz támadásoktól, a katonák szavazásának biztosításától és a szükséges törvénymódosításoktól. Úgy fogalmazott,

ha partnerei biztosítják a feltételeket, 60–90 napon belül készek lennének voksolást tartani, bár Washingtonnal erről még nem egyeztetett.

A háború miatt korábban kizárták a választások megtartását, most azonban az elnök a választási törvény hadiállapot alatti módosítását kérte a törvényhozástól. Ukrajnában 2024 tavaszán lett volna az elnökválasztás, ám a hadiállapot tiltja a voksolást annak feloldásáig. Zelenszkij korábban azt is jelezte, hogy a háború után valószínűleg nem indulna újra. Felmérések szerint az ukrán társadalom többsége a háború lezárulta után tartaná megfelelőnek a választást, és

Zelenszkij támogatottsága 20% körülire esett egy korrupciós botrányt követően, bár továbbra is ő a legnépszerűbb jelölt, alig megelőzve Valerij Zaluzsnijt.

A választás kérdése az amerikai nyomás miatt került ismét előtérbe, miközben Washington béketárgyalásra ösztönzi Kijevet.