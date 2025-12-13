Továbbra is naponta ezrek menekülnek a Zelenszkij-rezsimből
Szerző: MTi/gondola
2025. december 13. 12:05
Elhagyják hazájukat, mert nem bíznak azokban a politikusokban, akik háborúban tartják az országot.
Az ukrán-magyar határszakaszon
5629 ember lépett be Magyarországra pénteken
- tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szombaton az MTI-t.
A beléptetettek közül a rendőrség 33 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.
