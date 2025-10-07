Megbékélés menete helyett, trágár beszédek gyűjteménye

Puzsér Róbert Megbékélés menetet hirdetett, majd rendezvénye gyűlöletbe és trágárságba torkollott. Előzménye a rágalomhadjárat volt Semjén Zsolt ellen, egy olyan hazug váddal, amit a kormány nem hagyott szó nélkül, ügyészségi vizsgálat indult a rágalmazók ellen. Túlléptek minden határt, egy ártatlan, feddhetetlen embert vádoltak légből kapott hazugságokkal, és most nagy hangon védik a bűnösöket.

A megbékélésből gyűlölethadjárat lett, válogatott trágárságokkal, ami a rendezvény minden szereplőjére áll, a névtelen ismeretlenektől a kétes hírnevűekig. A felszólalók között volt a birtokháborító mániákus Hadházy, a trágár kínrímeket gyártó Nagy Bandó, és a fő ütőkártya a Látó ember, az álpróféta és társa Juhász Péter a „Zsolt bácsi” fantazmagória kitalálói.

Gratulálni lehet Puzsérnak aki ilyen válogatott trágár társaságot hozott össze, a megbékélés helyett. Természetesen Pankotai Lili is a meghívottak között volt, aki hírnevét is trágárkodásának köszönheti. Hivatalosan a megfélemlítés ellen hirdettek hadjáratot, csakhogy a hamis vádaskodás a főbenjáró bűn. Ezt tiltja a Tízparancsolat, hamisan ne esküdj, hamisan ne vádold embertársadat, ezt minden törvényhozás bünteti. A Tízparancsolat pontosan így szól: „Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!” El kellene gondolkoznia a rendezőknek, résztvevőknek, érdemes e hazug emberek mellett kiállni, akik mások becsületében kárt tesznek. A baloldali kommentekből látszik, hogy el is hitték a hamis vádakat, gyűlölködő hozzászólásokat tesznek a hamisan megvádolt ellen. Az is bűnt követ el, aki a hamisan vádaskodó mellett kiáll.

A felszólalók mögött a színpadon a Polgári Ellenállás szlogenje állt. Hadházy megspékelte azzal, hogy „polgári engedetlenségre” van szükség. Mi ellen tiltakoznak, hogy a hazugság, hamis vádaskodás ne legyen büntetendő? Eközben, szóhasználatában gyűlöletkeltéssé és félelemkeltéssé válik a hamisan vádaskodók kivizsgálása. A Fidesz pártiak pedig „áldozatai a rendszernek”- mondja Hadházy a más birtokára naponta behatoló, Hatvanpusztáról is hamisan vádaskodó. Nincs ő egyedül ebben, baloldali újságírók is naponta megteszik, hogy benzinköltséget nem kímélve Felcsútat látogatják, és szimatolnak, hogy vádaskodni és hergelni tudjanak jóhiszemű olvasókat, akik ennek hatására napról napra jobban gyűlölik a megvádoltat. Ők keltenek gyűlöletet, de ezzel vádolják a jobboldalt, ami az ő bűnük. Régen bevált szocialista taktika, vádold azzal az ellenséget, amit te követsz el.

Nagy Bandó is kitett magáért szokás szerint. Mindenütt ott van- az egykor szebb napokat látott humorista, író- ahol a jobboldali kormányt lehet gyalázni. Ma is rímeket gyárt, igazodva a hasonszőrű társakhoz egyre durvábban, mind jobban trágárkodva. Ma már csak jobboldal ellenes kínrímekre futja.

A rendezvény nagy attrakciója, a hírtelen kétes hírnévre tett Látó János, akinek a neve sem igaz. Próféciái is hamisak, egyházellenesek, miután ő egy kis szektát üzemeltet. A Hit gyülekezetből kiugrott, magát látónak mondó ember, olyat enged meg magának, ami átlépi a vörös határt. A római pápát antikrisztusnak mondja, és magát tartja az igazság egyedüli birtokosának. Minden hamis szektának ez a legfőbb jellemzője, hogy szidja a történelmi egyházakat, miközben magát tartja az igazság prófétájának és birtokosának. Azt mondta prédikációt tartana arról, ki az igazi keresztény és ki az ál-keresztény, mert ő tudja az igazságot. Na, ilyen szavahihető ember Juhász Péter informátora, a „Zsolt bácsi” sztorijának kiötlője. Beszédében elmondta, hogy Iványi Gábor a példaképe, aki a jobboldali, keresztény kormány ádáz ellensége, aki a Metodista egyházból kiugrott, és sajátos szektát vezet. A Dankó utcai intézménye a baloldali, Orbán gyűlölő ellenzék gyűjtőhelye. Egy írható javára, a hajléktalanok szállása, és gyerekeik óvodáztatása.

Látó még arra is tanított bennünket, hogy „A hit cselekedetek nélkül halott”. Ezt csupán politikai célra használta fel, hogy a kormány cselekedeteit gyalázza. Holott a kormány óriási összegeket fordít a gyermekvédelemre, és törvényeket hoz a gyerekek védelmében. Nagyon sok pénzbe kerülnek a gyermekotthonok, az országot átszövő családi házas megoldások a lakásotthonok, ahol családias környezetben nevelkednek a gyerekek. Mellettük szólnak a gyerekek érdekében hozott döntések, a gender a Pride tiltása, ami miatt még szankciók is vannak Brüsszelben. Ráadásul zéro toleranciát hirdettek a pedofilok ellen. Persze mindig lehetnek hiányosságok, lehetne még több pénzt beleönteni a területbe, fokozatosan lehet fejleszteni, ez mindenütt így van.

Juhász Péter sem maradt le a trágár beszédben és uszításban. Ennek hatására megindult az „Orbán takarodj!” és „Mocskos Fidesz” skandálás. Ez utóbbit még a Szózat eléneklése előtt is skandálta a tömeg.

Ennyit a megbékélés helyetti rendezvény gyülevész társaságáról. A miniszterelnök mindeközben azt írta: „Mi építünk tovább. Templomokat, utakat, gyárakat, iskolákat és óvodákat. Egy büszke, családbarát országot.”

Gyaníthatóan ez a társaság kifogásolta és nevezte „kongatásnak” a Szentmisére hívó harangozást Hadházy vezényletével. Ez a társaság nem talál kivetnivalót abban, hogy antikrisztusnak nevezi a pápát az ál-próféta. Mindeközben az egyház csendben kiszolgáltatja Krisztus testét és vérét értünk, a mi üdvösségünkért. Azokért is, akik ott jelen voltak, és csak trágárkodásra tellett.

Pók Katalin