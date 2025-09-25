Európa-liga: Ferencváros-Plzen - 79. perc - 0:1

A félidőben Kean edzőnek hét-nyolc játékost le kellene cserélni. Erre a meccsre nem sikerült felkészítenie a Fradit. A játékosok képtelenek a játékra koncentrálni. Az ellenfél félgőzzel is jobb.

Utoljára frissítve: 2025. szeptember 25. 22:40

2025. szeptember 25. 20:15

75. perc: Joseph azonnal gólhelyzetben kitör, felrúgják, a bíró nem mer piros lapot adni a cseh védőnek, csak sárgát. A szabadrúgást Tóth a sorfalba lövi - jobb kísérletre számítottunk.

74. perc: Védőt csatárra cserél Kean: Gartenmann le, Joseph föl.

70. perc: Ladra helyett Visinsky jön be a csehekhez.

65. perc: A kapus kapásra üti ki a labdát, Ötvös belenyúl a lövésbe, de lábáról a felső hálóra pörög labda: nagy helyzet volt.

Könnyedén jutnak túl a Fradi-védőkön a csehek. Komolytalannak tűnik a zöld-fehérek játéka.

A második félidőre Grubert Cadu váltotta. Indokolt: kiábrándítóan gyenge volt a tehetséges játékos. Keitát is lecseréte Kean, ezt nem kellett volna. A bejövő Kanikovszki gynegébb képességű játékos.

Alig több, mint 16 ezer néző van a Groupamában. Döbbenetes, hogy nemzetközi kupameccs sem tölti meg a házat.

36. perc: Makreckist jogosan kiállítják. A Gondola 26 perccel előbb jelezte, hogy Makreckist le kell cserélni. Kean nem olvassa meccs közben a Gondolát, de magától is észrevehette volna, hogy Makreckis alkalmatlan a játékra. Be sem kellett volna tenni a csapatba. Makreckist minél előbb el kell adnia a Fradinak. Kártékony játékos - ez az eset is fájón mutatja. Kean is hibázott.

Ötvös sokadik labdavesztése mutatja, nem tud a játékra koncentrálni. Akkor mit keres a pályán?

Gruber labdavesztései kiábrándítóak.

A játék képe alapján a Plzenben jobb játékosok vannak, mint az FTC-ben.

16. perc: Gólt lő a Plzen. Durosinmi lesgyanús helyzetben megszerzi a labdát, cselez, majd 17 méterről a jobb sarokba továbbít - 0:1

Ügyetlen labdavesztések jellemzik a Fradi játékát.

10. perc: Makreckis talpalásért sárga lapot kap, le kellene cserélni.

A Ferencváros kihirdette kezdőcsapatát a Groupama Arénában rendezendő, Plzen elleni Európa-liga-mérkőzésre.

Robbie Keane vezetőedző háromvédős felállást adott meg bő egy órával a Groupama Arénában sorra kerülő találkozó kezdete előtt. Ennek megfelelően Ibrahim Cissé, Toon Raemaekers és Stefan Gartenmann alkotja a hátsó alakzatot, míg a középpályán a rutinos Naby Keita mellett a magyar válogatott Ötvös Bence és Tóth Alex kapott helyet, a két szélen pedig Cebrails Makreckis és Callum O’Dowda segíti majd a magyar bajnoki címvédő támadásait.

A Ferencváros kezdőcsapata: Dibusz – Gartenmann, Cissé, Raemaekers – Makreckis, Ötvös, N. Keita, Tóth, O’Dowda – Gruber, Varga B.. Vezetőedző: Robbie Keane.

Kép: Robbie Keant megtapsolta a Fradi közönsége - fradi.hu

m4sport/gondola