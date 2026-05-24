Rétvári Bence: továbbra sem tudni, mit követel Brüsszel az uniós forrásokért cserébe

Szerző: MTI

2026. május 24. 19:36

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője egy vasárnapi Facebook-bejegyzésben azt írta, továbbra sem tudni semmit arról, hogy mit követel az Európai Unió Magyarországtól az uniós forrásokért.

Rétvári Bence hiányolta, hogy Magyar Péter televíziós interjújában nem lehetett hallani arról, hogy

mi szerepel az Ursula von der Leyennek írt levelében, hogy milyen kérdésekben tud a Tisza-kormány "némi rugalmasságot mutatni"

és miért titkos ez a levél.

A politikus több kérdést is feltett a posztban. Azt kérdezte, Miért nem hozzák nyilvánosságra az Európai Bizottság követeléseit és Magyar Péter "rugalmas" témaköreinek listáját?

Miért nem tudni semmilyen részletet a zárt ajtók mögött folyó tárgyalásokról?

Mit tervez feladni a Tisza-kormány az eddig elért nemzeti vívmányokból? Miért teljes a hírzárlat a jelenleg folyó legfontosabb tárgyalás sorozatról?

Kitért arra is: egyrészt azt "bizonygatta" a miniszterelnök, hogy a költségvetés rossz állapotban van, másrészt

bejelentett egy sor jóléti intézkedést és beruházást még az idei évre, amire ezek szerint megvan a fedezet költségvetésben.

Ha óriási a hiány, akkor nem lehet új juttatásokat bevezetni. Ha lehet új juttatásokat bevezetni, akkor nyilván biztos lábakon áll a költségvetés - jegyezte meg.