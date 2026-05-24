Petíciót indított a KDNP a keresztény kultúra alaptörvényi védelméért

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. május 24. 10:59

Online aláírásgyűjtést indított a KDNP a keresztény kultúra Alaptörvényben rögzített védelmének megőrzéséért, miután a Tisza Párt alkotmánymódosítást nyújtott be az eltörlésére.

A Kereszténydemokrata Néppárt online petíciót indít a peticio.kdnp.hu oldalon – jelentette be pénteken Rétvári Bence. A KDNP frakcióvezetője arra buzdít mindenkit, hogy írja alá a kezdeményezést, „aki tiltakozik a keresztény kultúrának az Alaptörvényből való kiiktatása ellen”.

Rétvári Bence videóüzenetében azt mondta: a Tisza Párt benyújtotta első alkotmánymódosítását, amelynek célja a keresztény kultúra védelmére vonatkozó alaptörvényi rendelkezés törlése.

„Az indokolás egyetlenegy szót, egyetlenegy betűt nem tartalmaz, hogy miért akarja a Tisza Párt eltörölni az Alaptörvényből a keresztény kultúra védelmét”

– fogalmazott a KDNP frakcióvezetője.

Hozzátette: a kereszténydemokraták számára a keresztény kultúra nemcsak vallási kérdés, hanem az épített környezetben, a művészetben és az etikában is meghatározó értéket jelent.

A KDNP szerint ezért fontos, hogy minél többen csatlakozzanak az online petícióhoz, amely a keresztény kultúra Alaptörvényben rögzített védelmének megőrzését támogatja.