Petíciót indított a KDNP a keresztény kultúra alaptörvényi védelméért
A Kereszténydemokrata Néppárt online petíciót indít a peticio.kdnp.hu oldalon – jelentette be pénteken Rétvári Bence. A KDNP frakcióvezetője arra buzdít mindenkit, hogy írja alá a kezdeményezést, „aki tiltakozik a keresztény kultúrának az Alaptörvényből való kiiktatása ellen”.
Rétvári Bence videóüzenetében azt mondta: a Tisza Párt benyújtotta első alkotmánymódosítását, amelynek célja a keresztény kultúra védelmére vonatkozó alaptörvényi rendelkezés törlése.
„Az indokolás egyetlenegy szót, egyetlenegy betűt nem tartalmaz, hogy miért akarja a Tisza Párt eltörölni az Alaptörvényből a keresztény kultúra védelmét”
– fogalmazott a KDNP frakcióvezetője.
Hozzátette: a kereszténydemokraták számára a keresztény kultúra nemcsak vallási kérdés, hanem az épített környezetben, a művészetben és az etikában is meghatározó értéket jelent.
A KDNP szerint ezért fontos, hogy minél többen csatlakozzanak az online petícióhoz, amely a keresztény kultúra Alaptörvényben rögzített védelmének megőrzését támogatja.