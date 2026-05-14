A Magyar-bábok nem fogják átvilágítani a Diákhitel Központ túlárazó szerződéseit

Szerző: Molnár Pál

2026. május 14. 17:06

Az igért "legnagyobb gazdasági elszámoltatás" nem fogja érinteni az új miniszterelnök egykori vitatott tevékenységét. A jogállamiságot védő államelnök helyére Magyar-bábot akarnak ültetni. Az új honvédelmi miniszter urizálására homály borul.

A rendszerváltás motorjaként jellemezte a Miniszterelnökséget a tárca élére jelölt Ruff Bálint kedden az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén. A miniszterjelölt a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte. Bánó Attila Európa-érmes publicistát kérdezte a Gondola.

− Szerkesztő úr, elképzelhető-e, hogy az új miniszter által ígért elszámoltatás a Diákhitel Központnál kötött túlárazott, 1,1 milliárdos szerződést is elszámoltatásnak veti alá?

− Ehhez nagyon erős képzelőtehetség kell. A kampány idején feltűnt tiszás politikusok és aktivisták már bizonyították, hogy tökéletesen alkalmasak arra a marionett bábú szerepre, amelyre Magyar Péter kárhoztatta őket. Akit a vezér ebből a mezőnyből emelt a bársonyszékbe, attól várható a hálás és engedelmes magatartás.



Tudjuk, hogy Magyar Péter 2022-ig, három éven keresztül vezette a Diákhitel Központot, és ezalatt alapos gyanú merült fel egyes szerződések túlárazásával kapcsolatban.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálata ez ügyben súlyos kifogásokat fogalmazott meg. Jelenleg, Budai Gyula feljelentése nyomán, büntetőeljárás van folyamatban, de a végkifejletet befolyásolhatja, hogy ma egyre többen

félnek a leszámolással fenyegetőző Magyar Péter miniszterelnöktől.

Ruff Bálintról korábban keveset tudtunk. Egykor az SZDSZ, valamint az MSZP környékén tevékenykedett, mint kampánytanácsadó, majd a Partizán YouTube-csatorna műsoraiban tűnt fel. Idén, a Tisza Párt kampányában már akkora szolgálatokat tett csapatának, hogy a hatalomra került vezér rábízta az új kormány miniszterelnökségének vezetését. Ami bizonyosra vehető, Ruff nem fogja kezdeményezni Magyar Péter elszámoltatását.

− Miért tudjuk, hogy az a − kevésbé népies szóval − sár, melyet a miniszterelnök a Parlamentben az államelnökre hányt, visszafelé is fröccsent?

− Magyar Péter célkeresztjében fő helyet foglal el Sulyok Tamás köztársasági elnök. Az Országházban megtartott első miniszterelnöki beszédében, a tőle megszokott bárdolatlansággal felszólította Sulyok Tamást, hogy május 31-ig távozzon hivatalából.

Az elnököt próbálta megalázni, de ezzel csak önmagáról állított ki szégyenteljes bizonyítványt.

Nem én mondom, hanem Hack Péter jogtudós, egyetemi tanár közölt fontos tudnivalókat, Rónai Egon Egyenes beszéd című műsorában, az esetleges elmozdítás jogi lehetőségéről. A jogtudós szerint „ma még hatályban van az alaptörvény, amely szabályozza, hogy a köztársasági elnök elmozdítása hogyan történhet”. A méltatlansági eljárás megindításához, alapos indoklás mellett a parlament kétharmados támogatása szükséges, és az ügy ezután kerül az Alkotmánybíróság elé. Itt szintén kétharmados többséggel lehet érvényt szerezni az elnök elmozdításának. Azt viszont én mondom, hogy nem tudjuk, mit hoz a jövő,

hány porcelánt fog összetörni a tiszások megvadult elefántja.

Hack Péter higgadtan állapította meg: „Mindig előjön az a probléma, hogy a köztársasági elnöknek meg kell testesítenie a nemzet egységét. De hogyan testesítse meg az egységet olyan ügyekben, amelyekben a nemzet nem egységes?” Nos, ez egy olyan kérdés, amelyre Magyar Pétertől nem fogunk elfogadható választ kapni. Többször kijelentette, hogy minden magyar miniszterelnöke szeretne lenni, de közben fenyegeti a legfőbb közjogi méltóságot, a neki nem tetsző, még hivatalban lévő vezetőket, médiumokat és másokat. Amikor pedig a Fidesz-KDNP-t ócsárolja, akkor

azt a két és félmillió magyar választópolgárt is sértegeti, aki még tud különbséget tenni a nemzeti szuverenitás védelme és a globalista nézetek előtt hajlongó hazaáruló magatartás között.

− Döbbenetes luxus, milliós fotelek, szivarszoba, kilátó, műkincsek, historizálás − ezt mondta a Tisza-vezér egy minisztériumról. Miért tudjuk, hogy az új kormány honvédelmi miniszterének luxuspalotáját agyon fogják hallgatni, miközben az a palota katonaszakmailag is dilettáns főparancsnokról árulkodik, hiszen az iráni vezérkart épp azért tudták egy éjszaka alatt megsemmisíteni, mert mindenkiről tudták, hogy hol lakik?

− Magyar Péter a brüsszeli „elittől” jól megtanulta a kettős mérce alkalmazását, ezért

nem fog beszélni Ruszin-Szendi Romulusz urizáló hajlamairól.

Annál inkább elemében volt nemrég, amikor néhány minisztere társaságában az üres Karmelita kolostorban tett egy olyan esti látogatást, amely erősítette róla és a tiszás vezetőkről bontakozó, rendkívül ellenszenves képet. Magyar Péter miniszterelnökhöz méltatlan módon járta be az épületet, miközben kijelentette, hogy szemrevételezik, hol hozta a Fidesz azokat a döntéseket, amelyeket kifogásol a Tisza-Párt. „Itt volt a gyűlölet központja” – mondta ő, aki

két éve gyűlölködik, bosszúért liheg, vagyonvisszaszerzésről beszél, korábban pedig kamera előtt énekelte: „A börtön ablakába soha nem süt be a Nap”.



Tiszásoktól a kampány alatt gyakran hallottuk az elcsépelt vádat: az Orbán-kormány a saját zsebére dolgozik, ellopja az ország pénzét, ezért le kell váltani. A vádaskodók sajnos nem olvasták Csóti György volt országgyűlési képviselő és nagykövet írását az Indexen (2026. március 26.). Ebben többek között az állt, hogy történelmi távlatokban is tapasztalható, érthető és logikus, hogy az uralkodó csoporthoz közel állók kedvezőbb helyzetben vannak a riválisokhoz képest.

Csóti szerint „Ezzel kapcsolatban mindig csak azt kell vizsgálni, hogy a kor erkölcsi szokásainak megfelelően, a modern társadalmakban pedig

törvényesen történt-e a gazdagodás. Ha nem, feljelentést kell tenni, bíróság elé kell vinni az ügyet, nem pedig rágalmazni felelősség nélkül.”

Magyar Péter gyakran hangoztatta, hogy „Orbán és bandája” ellopta az ország pénzét. Mondta ezt úgy, hogy állítását szinte sose támasztotta alá hiteles adatokkal. Jogilag kifogásolható esetek feltehetően voltak, de ezekkel jellemezni a kormányzat munkáját és teljesítményét pofátlanság. Nem kell jósnak lenni annak feltételezéséhez, hogy szabálytalanságok, törvénytelenségek az új kormány alatt is lesznek, mivel mindig is voltak, mióta világ a világ. Tisztességtelen embereket minden oldalon lehet találni. Ami viszont igazán fontos, az az ország gazdaságának állapota, a lakosság életszínvonala. Az ezekkel kapcsolatos valós mérőszámok helyett a Tisza Párt még mindig túl sok közérzetromboló hazugsággal és részigazsággal hergeli a közvéleményt. Márpedig az ország nem leszámolást vár, hanem a beígért boldogabb jövőt és jobb életet.