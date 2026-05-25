Szoboszlai - Irány a BL

Szerző: csakfoci.hu, Gondola

2026. május 25. 08:03

A Liverpool végül az ötödik helyen végzett az angol bajnokságban, és a Bajnokok Ligájában indulhat a következő idényben.

A gólpasszal búcsúzó Mohamed Salah és a skót Andy Robertson a Brentford ellen játszotta vasárnap az utolsó mérkőzését Liverpool-mezben, és egy 1-1-es döntetlennel, illetve BL-indulással köszönt el az Anfieldtől a két klubikon. Szoboszlai Dominik végig, Kerkez Milos pedig (Robertsont váltva) a 83. perctől volt a pályán a Vörösöknél. A magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal is a kezdő tizenegy tagjaként lépett pályára, és a 19. percben átengedte a 18 méterről elvégzendő szabadrúgást csapattársának, az utolsó liverpooli mérkőzését játszó Mohamed Salah-nak, az egyiptomi válogatott csatár csavarása után azonban a labda a jobb kapufáról vágódott vissza. A gól nélküli első félidőt követően Salah gólpasszal búcsúzott a hazai közönségtől, amikor Curtis Jones az 58. percben megszerezte a vezetést. A Brentford Kevin Schade fejesével hat perc múlva egyenlített,

a lecserélt Szalah-t pedig állva tapsolta meg az Anfield közönsége a 74. percben.

Tóth Alex is a kezdőcsapatban kapott helyet a Bournemouth idegenbeli mérkőzésén. A január óta a klubhoz tartozó 20 éves középpályás vasárnapig csak egy február közepén rendezett Everton elleni mérkőzésen volt kezdő, azóta öt bajnokin összesen 16 percet kapott. Csapata a Nottingham otthonában 1-1-es döntetlent játszott, a magyar válogatott labdarúgó az 57. percig volt a pályán. A klubnak ez volt sorozatban a 18. veretlenül megvívott bajnoki mérkőzése.