Számokban az Európa-liga szezonja: Aston Villa-trófea, Ferencvárosi menetelés és 512 gól

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. május 21. 14:36

Az Aston Villa győzelmével zárult a labdarúgó Európa-liga 2025/26-os idénye, amely több rekordot, meglepetést és magyar sikert is hozott – a számok érdekes képet festenek a szezonról.

Az Aston Villa sikerével ért véget a labdarúgó Európa-liga 2025/26-os szezonja, amely rekordokat, különleges statisztikákat és magyar szempontból is emlékezetes pillanatokat hozott. Az UEFA összegyűjtötte az idény legérdekesebb számait.

Aston Villa a csúcson, történelmi angol siker

Az Aston Villa lett a második számú európai kupasorozat 31. különböző győztese, egyben a hatodik angol klub, amely elhódította a trófeát.

A birminghami együttes a szezon során összesen 31 gólt szerzett, ami a mezőny legjobb teljesítménye volt, miközben 15 mérkőzéséből 9-et kapott gól nélkül hozott le. Unai Emery ezzel történelmet írt: ő lett az első edző, aki három különböző csapattal is megnyerte a második számú európai kupasorozatot.

Ferencvárosi menetelés

Magyar szempontból külön figyelemre méltó, hogy a Ferencváros a nyolcaddöntőig jutott, és a 23 nemzet csapatait felvonultató idény egyik kiemelkedő szereplője volt.

Az egyenes kieséses szakaszba összesen 17 ország képviselői jutottak be, köztük a magyar bajnok is. A Ferencváros végül a legjobb 16 között a portugál Braga együttesével szemben búcsúzott a sorozattól (hazai pályán elért győzelem után, idegenben elszenvedett 4–0-s vereséggel, összesítésben 4–2-es eredménnyel).

A főtáblán (a ligaszakaszban) elért 12. helyükkel és a tavaszi rájátszásbeli bravúros szereplésükkel az eddigi legjobb magyar eredményt érték el az Európa-liga csoportkörének bevezetése óta.

Rekordok és különleges statisztikák

A szezon leggyorsabb gólját Gabriel Veiga, a Porto játékosa szerezte a Nice ellen: mindössze 19 másodperc után talált a kapuba.

A legidősebb mezőnyjátékos rekordját a brazil Dante döntötte meg, aki 42 évesen és 96 naposan lépett pályára a Nice színeiben.

Az Aston Villa fiatal játékosa, Jamaldeen Jimoh-Aloba álomszerűen mutatkozott be: a Salzburg ellen első nemzetközi mérkőzésén a 87. percben szerezte meg a győztes gólt.

Gólzáporos idény volt

A teljes szezon során 512 gól született, ami 2,71-es meccsenkénti átlagot jelent – vagyis átlagosan minden 33. percben esett egy találat.

A gólkirályi címen ketten osztoztak: Igor Jesus (Brentford) és Petar Stanic (Ludogorec) egyaránt 7 találattal zárt az élen.

Az idény során négy mesterhármas is született, ami jelentős növekedés az előző szezonhoz képest, amikor egyetlen tripla sem volt a sorozatban.

Történelmi és különleges pillanatok

A holland Go Ahead Eagles története során először szerepelt európai kupasorozat főtábláján, és első győzelmét is megszerezte a Panathinaikosz ellen.

A cseh Viktoria Plzen volt a ligaszakasz egyetlen veretlen csapata, míg az AS Roma történelmi mérföldkőhöz érkezett: ebben az évszázadban elsőként érte el a 100 győzelmet az Európa-ligában.

A 2025/26-os Európa-liga-idény így nemcsak egy Aston Villa-diadalt, hanem számos rekordot, meglepetést és magyar futballsikert is hozott.