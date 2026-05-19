A KDNP benyújtotta az új ciklus első törvényjavaslatát: szigorítanák a gyermekek digitális védelmét

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. május 19. 17:50

Máthé Zsuzsa és Latorcai Csaba online sajtótájékoztatón jelentette be: a KDNP elsőként nyújtott be törvényjavaslatot az új parlamenti ciklusban, amely a gyermekek digitális védelmét erősítené.

A Kereszténydemokrata Néppárt benyújtotta az új parlamenti ciklus első törvényjavaslatát, amely a gyermekek digitális tartalmak káros hatásaival szembeni fokozottabb védelmét célozza – jelentette be online sajtótájékoztatón Máthé Zsuzsa és Latorcai Csaba, a KDNP országgyűlési képviselői.

A politikusok hangsúlyozták: a digitális gyermekvédelem olyan terület, amely szerintük nem tűr halasztást, ezért a KDNP nyolcfős képviselőcsoportja közösen dolgozta ki és nyújtotta be a javaslatot az Országgyűlésnek.

A tervezet két fő pillérre épül. Az egyik szerint a hat év alatti gyermekek védelme érdekében minden digitális eszköz esetében – akár fizikai üzletekben, akár online értékesítés során – jól látható figyelmeztetést kellene elhelyezni arról, hogy ezek használata ebben az életkorban nem ajánlott.

A másik javaslat a közösségi média használatának szigorítását célozza. A KDNP azt kezdeményezi, hogy a techcégek tegyék kötelezővé a megfelelő életkor-azonosítást, hogy 13 év alatti gyermekek ne tudjanak regisztrálni a platformokra, míg a 16 év alatti felhasználók fokozottabb védelmet kapjanak.

A KDNP szerint a szabályozás megfelel az Európai Unió vonatkozó irányelveinek, és hasonló rendszerek már működnek más országokban is. A párt ugyanakkor jelezte: nyitottak a szakmai és politikai javaslatokra annak érdekében, hogy a törvény végleges formájában a lehető legszélesebb támogatást kapja.

Máthé Zsuzsa és Latorcai Csaba hangsúlyozták: bíznak abban, hogy a gyermekek digitális védelmének ügyében nemzeti konszenzus alakulhat ki az Országgyűlésben.