Machetével randalírozott egy iráni férfi a hamburgi elővárosi vasúton, pánik tört ki az utasok között
Pánikot okozott egy machetével randalírozó iráni férfi szerda este Hamburgban, az S7-es elővárosi vasút egyik szerelvényén. Az utasok a következő állomáson menekültek ki a vagonból, a rendőrség rövid időn belül elfogta az elkövetőt - számolt be róla a Nius.
Dezodoros flakont dobott az utasok felé
Az incidens szerda este 21:40 körül történt a Hamburgban közlekedő S7-es járaton, amely Tiefstack felé tartott.
A beszámolók szerint egy 53 éves iráni férfi kutyájával utazott a szerelvényen, amikor hirtelen agresszívvá vált, és egy dezodoros flakont dobott két utas irányába.
Machetét rántott elő a szerelvényen
A férfi ezt követően egy machetét vett elő, amellyel a vagon berendezését kezdte ütlegelni, komoly riadalmat okozva az utasok között.
A szerelvény Tiefstack állomásra érkezésekor az utasok pánikszerűen elhagyták a vagont.
Elrejtette volna a fegyvert, de elfogták
A riasztott rendőrök rövid időn belül a helyszínre érkeztek és elfogták a férfit.
A hatóságok szerint az elkövető még megpróbálta egy bokorban elrejteni a machetét, de a rendőrök megtalálták és lefoglalták a fegyvert.
Rendőri intézkedés után elengedték
A német sajtó beszámolói szerint a férfit a rendőri intézkedés után távozásra kötelezték a vasút területéről.
Az incidens során az utasok között komoly pánik alakult ki, de a rendelkezésre álló információk szerint személyi sérülés nem történt.
Főképen: Egy férfi machetével a kezében. A fotó illusztráció. Forrása: Pixabay