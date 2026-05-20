Lesújtó német oktatási jelentés: a 15 évesek 40 százaléka elbukik alapvető szövegértésből és matematikából

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. május 20. 21:10

Súlyos képet fest a német oktatás állapotáról az UNICEF új jelentése: a 15 éves diákok 40 százaléka nem éri el a minimumszintet olvasásban és matematikában, miközben Magyarország több mutatóban is megelőzi Németországot.

40 százalék nem éri el az alapvető szintet

Az UNICEF új nemzetközi jelentése szerint a német oktatási rendszer komoly kihívásokkal küzd: a 15 éves tanulók 40 százaléka nem teljesíti a minimális követelményeket sem olvasásban, sem matematikában.

Ez az eredmény a vizsgált 37 iparosodott ország között mindössze a 34. helyre volt elég, ami különösen gyenge teljesítménynek számít egy gazdaságilag fejlett ország esetében.

Magyarország megelőzte Németországot

Magyar szempontból figyelemre méltó, hogy Magyarország az oktatási teljesítmény ezen mutatójában Németország előtt végzett: a jelentés szerint hazánk a 10. helyet szerezte meg, míg Németország csak a 34. lett.

Nemcsak Magyarország, hanem több gazdaságilag gyengébbnek tartott ország is jobb eredményt ért el a németeknél. Románia a 9., Magyarország a 10., Szlovákia pedig a 19. helyen végzett az alapvető olvasási és matematikai készségek rangsorában.

Az összesített oktatási esélyeket vizsgáló listán Németország szintén csak a mezőny hátsó részében szerepel: a 25. helyet foglalja el.

A társadalmi háttér döntően befolyásolja a teljesítményt

A jelentés szerint különösen nagy a különbség a különböző társadalmi helyzetből érkező fiatalok között. A hátrányos helyzetű családokból származó diákoknak mindössze 46 százaléka éri el az alapvető kompetenciaszintet, míg a kedvezőbb társadalmi háttérrel rendelkező tanulóknál ez az arány 90 százalék.

Ez azt jelenti, hogy a német oktatási rendszerben a családi háttér továbbra is erősen meghatározza a tanulási esélyeket és a teljesítményt.

Nyugat-európai élmezőny, német lemaradás

Az oktatási esélyeket vizsgáló összesített rangsor élén Hollandia, Dánia és Franciaország végzett. Az olvasási és matematikai készségek területén Írország, Dél-Korea és Szlovénia bizonyult a legerősebbnek.

A német eredmény azért is kelt figyelmet, mert az ország Európa egyik legerősebb gazdaságának számít, mégis több közép- és kelet-európai ország mögött végzett az alapvető készségek mérésében.

Magyarország számára a jelentés kedvező visszajelzés lehet, ugyanakkor arra is rámutat, hogy a nemzetközi oktatási versenyben a régió országai egyre erősebb pozíciót foglalnak el.

