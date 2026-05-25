Ausztria - katolikus diákokat vertek meg az utcán

Szerző: Mandiner.hu, Gondola

2026. május 25. 09:37

Szombat délután brutálisan összevertek két innsbrucki diákot a „Rudolfina Wien” nevű katolikus bécsi diákszövetségből – írja az Exxpress osztrák lap.

A fiatal férfiak éppen egy vendéglátóhelyre tartottak, amikor először verbálisan támadták meg őket. A feltételezett elkövetők állítólag azt kiabálták, hogy „Antifa”, majd elmenekültek. A lap szerint az egyik támadó „jobboldalinak” nevezte a két fiatal diákot, majd egyikük lerántotta az egyik sértettről a hagyományos fejfedőt, az úgynevezett „Deckelt”, ezután pedig a helyzet elfajult. A Rudolfina vezetője, Maximilian Schlosser a lapnak elmondta, hogy egy másik férfi is csatlakozott a támadókhoz.

A cikk szerint a húsz év körüli fiatalok

megpróbálták elmagyarázni támadóiknak, hogy egy katolikus diákszövetség tagjai, nem pedig egy jobboldali nacionalista diáktársaságé.

A magyarázkodás azonban nem segített. Az egyik támadó „arcon ütötte” az egyik diákot – mondta Schlosser. Mindkét áldozatot végül kórházban kellett ellátni. A rendőrség a Kurier napilapnak megerősítette az esetet: „Összetűzés történt, amely során az egyik sértett vérző orrsérülést szenvedett. Testi sértés miatt feljelentés történt.” Azt, hogy a támadók valóban az „Antifa” szót kiabálták-e, a rendőrség egyelőre sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudta. „Az ügyben folyik a nyomozás” – hangsúlyozta a rendőrség szóvivője. A támadás az innsbrucki hagyományos MKV-Pennälertag hétvégéjén történt, amely Ausztria egyik legnagyobb katolikus középiskolai diákszövetségi rendezvénye, és amelyre évente több ezer tag érkezik az ország minden részéről.