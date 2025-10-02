Európa-liga: Genk-Ferencváros - 31. perc - 0:0

A brazil Cadu és a svéd Jonathan Levi is bekerült a Ferencváros kezdőcsapatába a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának csütörtök este sorra kerülő második fordulós mérkőzésén, amelyen a belga Genk látja vendégül a magyar bajnokcsapatot.

2025. október 2. 20:14

25. perc: a dél-koreai Ohnak volt nagy helyzete a Fradi kapuja előtt, szerencsére 1 centivel lemaradt a labdáról.

400 Fradi-szurkoló van a lelátón.

9. perc: Joseph elügyetlenkedett egy ígéretes Fradi.helyzetet.

3. perc: Dibusznak nagyot kellett védenie.

1. perc: Már az első percben szögletet rúgott az FTC.

A Plzen ellen botrányosan játszó Szalait kihagyta az FTC kezdőcsapatából Keane edző: a jobbhátvéd ez előző meccsen a tizenhatos sarkánál adta oda a labdát az ellenfélnek, nem lett belőle gól, de a Fradi színvonalához méltatlan ez a gyerekes játék. Ötvöst is kihagyta az ír tréner: a középpályás egyszerűen csak halvány volt a cseh csapat elleni meccsen, ennél több kell egy kupamérkőzésen. A három magyar világklasszis: Dibusz, Tóth Alex és Varga Barnabás kezdőként fut ki a gyepre Genkben.

A Fradiban Gruber legutóbb gyenge teljesítményt nyújott, félidőben le is cserélte az ír mester. A Pesic általában nulla körüli teljesítényt nyújt, ám legutóbb fontos gólt fejelt..

A Ferencváros kezdőcsapata:

Dibusz – Gartenmann, Cissé, Raemaekers – Cadu, Tóth A, Keita, Levi, O’Dowda – Varga B., Joseph



Cserepad: Radnóti (kapus), Gróf (kapus), Pesic, Yusuf, Zachariassen, Szalai G, Ötvös, Gruber, Kanichowsky, Gólik, Madarász, Nagy B.

Az előző meccsen piros lapot kapott Makreckis a keretben sincs, ez kifejezetten jó a Fradinak. Makreckis ugyanis nem éri el az FTC színvonalát, gyengíti a csapatot.

Kép: A Genk elleni EL-találkozó előtt Toon Raemaekers és Robbie Keane beszélt - fradi.hu

