Újabb támadás az európaiak élete ellen az Európai Unióban

Szerző: Gondola

2026. január 10. 05:05

Egészen széles körű korrupciós hálózat uralja az Európai Uniót: a másodvonalbeli intézmények is abnormális döntéseket hoznak, az egyszerű paraszti ésszel ellentétes diktátumokat szabnak.

Az élet, a szabadság és az emberi méltóság, valamint a család és az európai nemzetek szuverenitása elleni támadások több irányból, egyidejűleg zajlanak.

Az egyik támadási irány a nemzetállamok azon lehetőségének elvétele, hogy nemzetközi bíróságok és törvényszékek útján megvédjék az életet és a családot. A közelmúltban az Európai Unió Bírósága olyan ítéletet hozott, amelyben kimondta, hogy Lengyelországnak

„kötelessége elismerni két azonos nemű uniós polgár házasságát,

amelyet egy másik tagállamban jogszerűen kötöttek”. Az ügy két lengyel állampolgárt érint, akik 2018-ban Berlinben kötöttek házasságot, amelyet a lengyel hatóságok – a hatályos jogszabályokkal összhangban – nem ismerhettek el.

A lengyel Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság úgynevezett előzetes döntéshozatal iránti kérelmére válaszul a luxembourgi bíróság megállapította, hogy „noha a házasságra vonatkozó szabályok a tagállamok hatáskörébe tartoznak, e hatáskör gyakorlása során a tagállamok kötelesek az uniós joggal összhangban eljárni”, ezért

Lengyelországnak a panaszos férfiakat „házasságként” kell elismernie.

A Bíróság bírái ismét túllépték hatáskörüket, megsértve Lengyelország alkotmányos identitását. A Lengyel Köztársaság Alkotmánya ugyanis egyértelműen kimondja, hogy a házasság egy nő és egy férfi kapcsolata.

Így már ma olyan helyzetben vagyunk, amelyben egy tagállamot arra kényszerítenek, hogy

figyelmen kívül hagyja saját alkotmányának rendelkezéseit

és a polgárok többségének akaratát, és ehelyett az európai bírák — az uniós tagállamok politikusai és kormányai által kinevezett személyek — döntéseit hajtsa végre.

Nemrégiben beszámoltunk az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) ítéletéről is, amely szerint a – állítólagosan – a lengyel joggal összhangban megválasztott Alkotmánybíróság összetételében fennálló hibák miatt az eugenikus abortusz tilalma sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikkét (a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot). Mivel az a nő, aki Lengyelország ellen az EJEB-hez fordult, Hollandiában végezte el az abortuszt, a strasbourgi bíróság bírái elrendelték, hogy

az állam 15 000 euró nem vagyoni kártérítést fizessen

számára (a gyermekben megtestesülő kárért?), valamint 1 495 eurót vagyoni kár címén.

Az egyik további támadási irány a tagállamok jogrendszereinek megkérdőjelezése az Európai Parlament részéről. Ennek keretében a Parlament Nőjogi és Nemek Közötti Egyenlőség Bizottsága nemrég megszavazta a „My Voice, My Choice” („Az én hangom, az én választásom”) elnevezésű kezdeményezést. Ez egy nagyszabású uniós költségvetési tartalék létrehozását szorgalmazza, amelynek célja az abortusz finanszírozása azon uniós tagállamok polgárai számára, amelyek jogrendjükben védelmet biztosítanak az életnek. December 17-én az Európai Parlament támogatásáról biztosította ezt a kezdeményezést.

Eközben az Európai Bizottság a 2028–2034 közötti időszakra vonatkozó Többéves Pénzügyi Keretbe egy olyan feltételességi mechanizmust kíván bevezetni, amely az uniós költségvetésből származó valamennyi forrás kifizetését a „jogállamiság” elvének betartásához köti. Az e téren elért siker végzetes csapást mérhet a tagállamok szuverenitására, mivel az eurokraták már számos alkalommal bizonyították, hogy

a „jogállamiság” fogalmát a tagállamokkal szembeni pénzügyi zsarolás eszközeként használják.

Jó példája lesz ennek az Európai Unió „LGBTIQ-személyek egyenlőségének előmozdítására irányuló, 2026–2030-ra szóló stratégiája”, amelyben az Európai Bizottság nemcsak az úgynevezett konverziós terápiák betiltására irányuló törekvését jelenti be (akár az ilyen beavatkozásokhoz önkéntesen folyamodni kívánó személyek akaratával szemben is), továbbá a „gyűlöletbeszéd” egész Európai Unióban üldözendő bűncselekménnyé minősítését, valamint a tagállamok rákényszerítését a homoadopció elismerésére és az azonos nemű kapcsolatok jogi formalizálására, hanem azt is előrevetíti, hogy az uniós források kifizetése során az Európai Bizottság ellenőrizni fogja az úgynevezett „horizontális alapfeltétel” teljesülését, nevezetesen azt, hogy a tagállamok „hatékonyan alkalmazzák és végrehajtják az Alapjogi Chartát”. Ennek kapcsán olyan homályosan meghatározott fogalmakat nevez meg – mint a diszkriminációra, gyűlöletre vagy erőszakra való uszítás –, amelyek az uniós finanszírozásból való kizárás alapjául szolgálhatnak.

Az Európai Unió részéről

valamennyi tagállam alkotmányos identitása is támadásoknak van kitéve.

Az idei évben Szlovákia módosításokat fogadott el alkotmányában, amelyek egyértelműen rögzítik, hogy „a Szlovák Köztársaság megőrzi szuverenitását, különösen a nemzeti identitás kérdéseiben, amelyek mindenekelőtt az élet és az emberi méltóság védelmével, a magán- és családi élettel, a házassággal, a szülőséggel és a családdal, a közmorállal, a személyes státusszal, valamint a kultúrával és a nyelvvel összefüggő alapvető kulturális és etikai kérdéseket foglalják magukban (...)”. Az ilyen jellegű szabályozás elfogadásának szükségességét kifejezetten „a nemzetközi bíróságok és intézmények azon potenciális vagy már fennálló tevékenységével” indokolták, amely sérti a nemzetállamok kizárólagos hatásköreit, illetve azokat a jogokat, amelyek gyakorlását az államok nem ruházták át nemzetközi intézményekre.

A lengyelországi központú Ordo Iuris jelevénye - facebook

A szlovákok alkotmányukba többek között beiktatták a gyermekek azonos nemű párok általi örökbefogadásának tilalmát és a béranyaság (szurrogáció) tilalmát, a nemek bináris jellegének elismerését, valamint a szülők jogát arra, hogy döntsenek gyermekeik oktatási tevékenységekben való részvételéről. Az Alkotmány 45. cikke pedig kimondja, hogy „a gyermek szülei az anya és az apa; a gyermek anyja nő, a gyermek apja férfi”.

Szlovákia máris támadások célpontjává vált az Európa Tanács, az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, valamint az Európai Bizottság részéről, amely bejelentette, hogy kötelezettségszegési eljárást indít Szlovákia ellen!

Ezért az Ordo Iuris elemzést készített a szlovák alkotmánymódosításokról az uniós szerződések és a nemzetközi jog fényében, amelyben rámutatunk arra, hogy a szlovák alkotmány módosításai az Európai Unió tagállamainak kizárólagos hatáskörébe tartozó területeket érintenek, és nem sértenek semmilyen kötelező erejű nemzetközi kötelezettséget.

Nemzetállamaink szuverenitásának megvédéséhez ma elengedhetetlen az Európai Unió átfogó reformja, olyan formában, amilyet „A Nagy Újraindítás. Az Európai Unió sürgős reformjának szükségessége” című jelentésünkben javasoltunk. Ezt a jelentést 567 európai parlamenti képviselőnek, az Európai Unió Bíróságának bíráinak és főtanácsnokainak, uniós biztosoknak, valamint az uniós tagállamok kormányfőinek, külügyminisztereinek és uniós ügyekért felelős minisztereinek juttattuk el. A jelentést konferenciákon mutattuk be Washingtonban, Budapesten, Varsóban, Madridban és Brüsszelben, ahol közel száz európai parlamenti képviselő és munkatársa vett részt az eseményeken, míg a legutóbbi, párizsi bemutatón több mint ötven francia parlamenti képviselő, valamint újságírók és francia think tankek képviselői voltak jelen.

Novemberben a Román Parlamentben, a Mihai Eminescu Konzervatív Intézettel közösen szervezett „Szuverenitás azonnal. Egységben az uniós migrációs politika, a Zöld Megállapodás és az Európai Unió hatáskörtúllépései ellen” című konferencián vitattuk meg az Európai Unió reformjának szükségességét. A konferencián többek között román parlamenti képviselők, európai parlamenti képviselők, valamint George Simion, Románia korábbi elnökjelöltje is részt vett.

Nemrégiben az Egyesült Államok kormánya is hasonló szellemben nyilatkozott, amikor az Egyesült Államok új Nemzetbiztonsági Stratégiájában

kritikus értékelést fogalmazott meg az Európai Unió migrációs, klímapolitikai és kulturális politikájával szemben.

A stratégia joggal állapítja meg, hogy Európa problémáinak forrása egy civilizációs válság, valamint az Európai Unió olyan intézkedései, amelyek magukban foglalják a szólásszabadság elleni fellépéseket és a cenzúra bevezetését, a tagállamok szuverenitásának aláásását, az ellenőrizetlen migráció támogatását, valamint a nemzeti identitások szétzilálását.

Ezenfelül a dokumentum azt feltételezi, hogy az Egyesült Államok Európával szembeni politikájában

prioritást élvez majd a patrióta pártok támogatása,

amelyek szembeszállnak az Európai Unió jelenlegi, katasztrofális irányvonalával.

Címkép: A földkerekség korrupciós központja - archív