Júniustól felújított otthonában tiszteleghetünk a Palást előtt
Különleges biztonsági intézkedések mellett restaurátorok kiemelték a magyar koronázási Palástot vitrinjéből, a múzeumon belül ideiglenesen egy másik védett helyet kapott - jelentette a Gondolának a Magyar Nemzeti Múzeum.
Teljes óvatosság a Palást körül, amelyet boldog Gizella felügyeletével alkottak évezrede magyar asszonyok, és amelyet Szent László, IV. Béla, Mátyás király is vállán viselt koronázásakor - mnm.hu
Ezzel megkezdődött a Múzeum egyik legfontosabb ereklyéjének otthont adó terem felújítása. A Palást termének korszerűsítése alatt - néhány hónapra - eltűnik a majd ezeréves miseruha híveinek kíváncsi tekintete elől.
Júniustól egy sokkal
modernebb, korszerűbb helyiségben várja majd tisztelőit .
Hosszan tartó előkészületek után a szakemberek a legnagyobb elővigyázatosság mellett kiemelték vitrinjéből és egy biztonságos tárolóba helyezték a koronázási Palástot.
Mivel
az ereklye a magyar történelem egyik legfontosabb darabja,
a restaurátorok védőruhában, kesztyűben és maszkban végzeték a műveletet, úgy, hogy ne érjenek közvetlenül a Palásthoz, amelynek anyaga rendkívül sérülékeny, a fénytől és a páratatalom változásaitól is védeni kell.
A terem - a Palást otthona - teljes egészében megújul, a munkában egy komplett stáb vesz részt restaurátorokkal, muzeológusokkal, múzeumpedagógusokkal, biztonsági szakemberekkel, műtárgyszállítókkal, építészekkel, menedzserekkel és kommunikációs szakemberekkel. Az átalakítás ideje alatt
a múzeum féltve őrzött kincsét biztonságba helyezik.
A munkák befejeztével pedig egy teljesen új, modern, minden állományvédelmi és biztonsági feltételnek megfelelő vitrinbe helyezik vissza, amely a terem közepére kerül.
A Palást terme teljesen megváltozik, különleges LED falak biztosítják majd a modern látványvilágot, a terem régi bejáratának újranyitásával pedig biztosítani fogják, hogy
a lehető legtöbb látogató gyönyörködhessen a különleges műtárgyban.
A koronázási Palást új vitrinjét Olaszországban gyártják,
vandálbiztos és golyóálló lesz.
A fejlesztés keretei között készül a Palást számára egy
menekítő láda,
amely minden körülmény között megóvja az ereklyét.
A felújítás tervei között szerepel az Éremtár modernizálása is, valamint az állandó kiállítás termeinek részleges felújítása - zárul a Magyar Nemzeti Múzeum Gondolához elküldött jelentése. .
A Palást bronzból
Rieger Tibor M. S. mester-díjas és Kossuth-díjas szobrászművész alkotása, a trónra vetett Palást hamarosan teljesen elkészül. A mester, aki a Balassi Kard Művészeti Alapítvány kuratóriumának tagja, évekkel ezelőtt elkészítette a Palást kiterített mását másfélszeres nagyságban. Az az alkotás a budai Várban a Bécsi kapu közelében megcsodálható; ez a remekmű lényegében tanulmány volt ahhoz, hogy a Palást trónra vetett változatát a művész a lehető leghitelesebben megalkothassa.