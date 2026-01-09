Júniustól felújított otthonában tiszteleghetünk a Palást előtt

Szerző: Gondola

2026. január 9. 20:05

Különleges biztonsági intézkedések mellett restaurátorok kiemelték a magyar koronázási Palástot vitrinjéből, a múzeumon belül ideiglenesen egy másik védett helyet kapott - jelentette a Gondolának a Magyar Nemzeti Múzeum.

Teljes óvatosság a Palást körül, amelyet boldog Gizella felügyeletével alkottak évezrede magyar asszonyok, és amelyet Szent László, IV. Béla, Mátyás király is vállán viselt koronázásakor - mnm.hu

Ezzel megkezdődött a Múzeum egyik legfontosabb ereklyéjének otthont adó terem felújítása. A Palást termének korszerűsítése alatt - néhány hónapra - eltűnik a majd ezeréves miseruha híveinek kíváncsi tekintete elől.

Júniustól egy sokkal

modernebb, korszerűbb helyiségben várja majd tisztelőit .

Hosszan tartó előkészületek után a szakemberek a legnagyobb elővigyázatosság mellett kiemelték vitrinjéből és egy biztonságos tárolóba helyezték a koronázási Palástot.

Mivel

az ereklye a magyar történelem egyik legfontosabb darabja,

a restaurátorok védőruhában, kesztyűben és maszkban végzeték a műveletet, úgy, hogy ne érjenek közvetlenül a Palásthoz, amelynek anyaga rendkívül sérülékeny, a fénytől és a páratatalom változásaitól is védeni kell.

palast

A terem - a Palást otthona - teljes egészében megújul, a munkában egy komplett stáb vesz részt restaurátorokkal, muzeológusokkal, múzeumpedagógusokkal, biztonsági szakemberekkel, műtárgyszállítókkal, építészekkel, menedzserekkel és kommunikációs szakemberekkel. Az átalakítás ideje alatt

a múzeum féltve őrzött kincsét biztonságba helyezik.

A munkák befejeztével pedig egy teljesen új, modern, minden állományvédelmi és biztonsági feltételnek megfelelő vitrinbe helyezik vissza, amely a terem közepére kerül.

A Palást terme teljesen megváltozik, különleges LED falak biztosítják majd a modern látványvilágot, a terem régi bejáratának újranyitásával pedig biztosítani fogják, hogy

a lehető legtöbb látogató gyönyörködhessen a különleges műtárgyban.

A koronázási Palást új vitrinjét Olaszországban gyártják,

vandálbiztos és golyóálló lesz.

A fejlesztés keretei között készül a Palást számára egy

menekítő láda,

amely minden körülmény között megóvja az ereklyét.

A felújítás tervei között szerepel az Éremtár modernizálása is, valamint az állandó kiállítás termeinek részleges felújítása - zárul a Magyar Nemzeti Múzeum Gondolához elküldött jelentése. .

