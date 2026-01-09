Budapest visszautasítja a korrupt brüsszeli szélsőség migrációs diktátumát

Szerző: MTI; Gondola

2026. január 9. 21:04

Annyira ésszerűtlen Brüsszel migrációs politikája, hogy csak korrupció lehet mögötte. Lefizetett, majd zsarolt figurák rá akarják erőltetni diktátumaikat a becsületes demokratákra.

Agresszív idegeneket akar hazánkba telepíteni a brüsszeli korrupt szélsőség. Az invázorok etetése, elszállásolása, szórakoztatása hatalmas teher lenne a szorgalmasan dolgozó magyar adófizetők vállán.

A magyar kormány elhatározott szándéka, hogy nem változtat a migrációs politikáján - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója péntek délután az M1 aktuális csatornán.

Bakondi György úgy fogalmazott, hogy a kormány fönntartja azt a rendet és "szuverén döntési kompetenciát", amivel az illegális bevándorlást eddig is kezelte. A migrációs paktumnak addig tud ellenállni Magyarország, amíg nemzeti kormány van az országban - tette hozzá.

Láthatóan több nyugat-európai ország is változásokat eszközöl a migrációs politikában, látva az illegális bevándorlók által okozott negatívumokat és a lakosság politikai nyomását. Ez elsősorban a nemzetállamok szintjén tapasztalható, például

kitoloncolásokban vagy a belső határok visszaállításában

- mondta.

A főtanácsadó hangsúlyozta, hogy a magyar kormány többször is hivatalosan kinyilvánította, hogy nem hajlandó végrehajtani a migrációs paktumot, mert az ellentétes Magyarország nemzeti érdekeivel és annak végrehajtása súlyos következményekkel járna. Az olyan negatívumok, mint a

migrációs hátterű emberek közbiztonságot fenyegető fellépései,

a szociális rendszerekkel való visszaélés vagy a kiutasítások ellehetetlenülése 2015 óta jól láthatóan Európa egészét sújtják - emelte ki.

Hangsúlyozta, ha a magyar kormány változtatna azon álláspontján, amelyet a magyar emberek megkérdezése után a határőrizeti rendszer kialakításával létrehozott, "az ellentétes lenne valamennyiünk érdekével". Egy ilyen "hátrányos intézkedés elfogadásának" olyan következményei lehetnének, mint évente több ezer illegális bevándorló Magyarországra érkezése - mondta. Ismertette, a kormánynak

migráns gettókat

kellene létrehoznia, hogy nyílt táborban helyezze el az országba érkezőket. Megjegyezte, a nyílt táborokkal kapcsolatban a magyarok emlékezhetnek arra, mi történt 2015-ben Debrecenben vagy Bicskén a menekülttáborok térségében vagy mi volt a Keleti pályaudvarnál.

Bakondi György kiemelte, az olyan illegális bevándorlás okozta negatívumok, mint a

terrorcselekmények, a nők elleni erőszak vagy a no-go zónák

létrejötte jól látható Nyugat-Európában. Megjegyezte, több nyugat-európai turista is kiemelte magyarországi látogatásakor, hogy "milyen csodálatos dolog ez, hogy este is lehet sétálni az utcán".

A főtanácsadó a műsorban arra is kitért, hogy azon politikai erők, akik Magyar Péteréket, a Tisza Pártot támogatják a magyar migrációs politika megváltoztatását szeretnék elérni.

Címkép: Katonakorú, "menekültnek" álcázott szerzetek - MTI/Donka Ferenc