Életveszélyes rámenni a Balaton jegére
A Balaton jegét vastag hóréteg borította be pénteken, ami visszafogja majd a jégképződést, így továbbra is életveszélyes rámenni a tó jegére - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán pénteken.
Azt írták: péntek reggelre
Siófoknál 6 centiméterre hízott a Balaton jege,
amit az intenzív havazás délutánra vastag hóréteggel borított be.
Ez a hópaplan a folytatásban visszafogja majd a jégképződést, az lassabb ütemben fog vastagodni - hívták fel a figyelmet. Mint írták, a jég hízásához szükséges víz a jég alatt található, míg a hűtést felülről a felszínközeli fagyos légréteg biztosítja, a hó pedig ebben az esetben szigetelőként viselkedik,
elzárja a jeget a fagyos levegőtől, ezáltal lassítja a jégképződési folyamatokat.
Felhívták a figyelmet arra: vasárnap
erős szél is érkezik, ami várhatóan megtöri majd a jelenlegi instabil jégréteget.
A Balaton tehát sportolásra még nem alkalmas, rámenni továbbra is életveszélyes - írták.