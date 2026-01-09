Életveszélyes rámenni a Balaton jegére

Szerző: MTI

2026. január 9. 22:05

A Balaton jegét vastag hóréteg borította be pénteken, ami visszafogja majd a jégképződést, így továbbra is életveszélyes rámenni a tó jegére - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán pénteken.

Azt írták: péntek reggelre

Siófoknál 6 centiméterre hízott a Balaton jege,

amit az intenzív havazás délutánra vastag hóréteggel borított be.

Ez a hópaplan a folytatásban visszafogja majd a jégképződést, az lassabb ütemben fog vastagodni - hívták fel a figyelmet. Mint írták, a jég hízásához szükséges víz a jég alatt található, míg a hűtést felülről a felszínközeli fagyos légréteg biztosítja, a hó pedig ebben az esetben szigetelőként viselkedik,

elzárja a jeget a fagyos levegőtől, ezáltal lassítja a jégképződési folyamatokat.

Felhívták a figyelmet arra: vasárnap

erős szél is érkezik, ami várhatóan megtöri majd a jelenlegi instabil jégréteget.

A Balaton tehát sportolásra még nem alkalmas, rámenni továbbra is életveszélyes - írták.