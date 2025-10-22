Balázsék egy beszédhibával élő, dadogó embert aláztak, az NMHH lecsapott

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa 1,7 millió forintos bírságot szabott ki a Rádió1-re, miután egy „Balázsék” című adásban a beszédhibával élő – konkrétan dadogó – hallgatóval kapcsolatban sértő, megalázó kijelentések hangzottak el.
A vitatott műsorrész május 6-án került adásba. A Médiatanács álláspontja szerint abban a beszédhibás hallgató beszédmódját többször imitálták, kigúnyolták, gúnyt űztek abból, hogy számára nehézkes egy-egy szó kiejtése. Egy ponton említették, hogy „ennél kevesebbért is kaptak már bírságot” az NMHH-tól – ez is súlyosbító tényezőként szerepelt az ügyben.
A hatóság közleménye szerint ezzel a médiatartalom azt az üzenetet hordozta, hogy az egészségi állapotuk miatt kiszolgáltatottabb helyzetben lévők nem élvezik az egyenlő méltóság jogát. Ez törvénysértő, mert sérti az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó törvényi előírásokat.
A Médiatanács nemcsak a bírság megfizetését írta elő a rádiónak, de kötelezte a szolgáltatót arra is, hogy tegyen közzé közleményt a jogsértésről.
Ez nem az első eset, hogy a Médiatanács hasonló jogsértést állapít meg a Rádió1 esetében. Korábban már bírságot kaptak szexuális utalások, megalázó nyelvezet cukorbetegségre vonatkozóan, illetve korhatár-besorolási szabályok megsértése miatt.
A szóban forgó műsorrészletet itt hallgathatják meg 23.50-től.
-
A szélsőbal azon taktikája, hogy bődületeseket kell hazudni, és mire a hazugság kiderül, addig is rengeteget rombol, majd a kiderülés után is ott ragad a sár egy része az ártatlan áldozaton, nos ez a taktika aljas, de politikailag hasznos.
-
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
-
„A politika számomra nem hatalmi kérdés, hanem szolgálat – a lehetőség, hogy hitből és meggyőződésből tegyünk másokért” - vallja Halmay Gábor, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) elnöke, veszprémi önkormányzati képviselő, ifjúsági és egyházügyi tanácsnok. A Gondolának adott interjúban arról beszél, hogyan látja a fiatalok felelősségét a közéletben, miként újul meg az IKSZ, és miért tartja fontosnak, hogy a politika újra a közösségépítésről, a hitről és a hitelességről szóljon.
-
Sokáig nem tudtam igazán mit kezdeni 1956-tal. Tanultunk róla az iskolában, néha még városi megemlékezésekre is elmentem, de valahogy az egész olyan személytelen és tankönyvszagú volt. A családomban a rendszerváltás idején még nagyrészt a „politikáról nem beszélünk” elv uralkodott – ki tudja, mit hoz a jövő? Aztán véletlenül megtudtam, hogy szeretett nagybátyám történetesen épp 1956. október 23-án született…
-
A Szőlő utcai javítóintézetet érintő nyomozást 2025. szeptember 26-a óta a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen megalakult nyomozó csoport soron kívüli eljárásban végzi. A ma kiadott hivatalos közlemény is megállapította: az ügyben beszerzett adatok szerint politikus vonatkozásában bűncselekmény gyanúja nem merült fel.