Külhoni magyarlakta területek

Elindult a tanév és már tervezik az osztálykirándulásokat is. Az évek óta nagy sikerrel működő Határtalanul programot idén is meghirdettük. Rekordszámú jelentkező közel 2000 pályázó adta be a programra a jelentkezését, és örömmel jelenthetem, hogy a kormány döntése értelmében minden érvényes pályázat nyertes lesz - jelentette be Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Facebook-oldalán szombaton.
A kormány lehetőséget biztosít arra, hogy idén is több tízezer magyarországi diák, magyarországi fiatal jusson el a külhoni, elcsatolt nemzetrészekhez, építhessen testvériskolai kapcsolatokat, nézhesse meg a kulturális szépségeket, a természeti szépségeket, és élhesse meg a magyar identitást, az összetartozást.
Sok sikert kívánok az osztálykirándulásokhoz is, élményeket, közösségi élményeket, a magyarság összetartozás élményét éljen meg mindenki. A Határtalanul programot folytatjuk - mondta az államtitkár.
Az államtitkár - mti
Az elmúlt években 600 ezer magyarországi diák jutott már el a külhoni területekre, idén is tehát határtalanul osztálykirándulás, határtalan magyarság - tette hozzá.
