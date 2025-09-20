Labdarúgó NB I: Felcsút-Győr - 22. perc - 0:2
A nemzetközi mezőnyben mindkét klub leszerepelt. A Felcsút azonnal kiesett a selejtezőből, az ETO derekasan küzdött, és bécsi Rapid-meccsel élményt szerzett szurkolóinak. A győri gárda esélyesebb a hazainál.
Utoljára frissítve: 2025. szeptember 20. 20:48
2025. szeptember 20. 20:14
10. perc: A tizenhatoson belüli lökésért tizenegyes rúgására kapott - zavaros var-vizsgálat után - lehetőséget az ETO. A labdát Anton nagy erővel vágta a kapuba - 0:1
A Felcsútban most mutatkozik be a Manchester City U21-es csapatától igazolt, magyar utánpótlás-válogatott Michael Okeke. Az ETO-ban az ötödik magyar a nemrég Angliából hazaérkezett Schön Szabolcs.
A 20:15-kor kezdődő Puskás Akadémia–ETO FC összecsapás a 7. forduló legizgalmasabb meccse. A két profi csapat közül a Győr a profibb. Az adott mérkőzésen azonban ez nem dönthet, a pályán az dől el, melyik gárda kulcsemberei vannak jobb formában ebben a 95 percben.
