Labdarúgó NB I: Felcsút-Győr - 22. perc - 0:2
A nemzetközi mezőnyben mindkét klub leszerepelt. A Felcsút azonnal kiesett a selejtezőből, az ETO derekasan küzdött, és bécsi Rapid-meccsel élményt szerzett szurkolóinak. A győri gárda esélyesebb a hazainál.
Utoljára frissítve: 2025. szeptember 20. 20:48
2025. szeptember 20. 20:14

10. perc: A tizenhatoson belüli lökésért tizenegyes rúgására kapott - zavaros var-vizsgálat után - lehetőséget az ETO. A labdát Anton nagy erővel vágta a kapuba - 0:1

A Felcsútban most mutatkozik be a Manchester City U21-es csapatától igazolt, magyar utánpótlás-válogatott Michael Okeke. Az ETO-ban az ötödik magyar a nemrég Angliából hazaérkezett Schön Szabolcs. 

A 20:15-kor kezdődő Puskás Akadémia–ETO FC összecsapás a 7. forduló legizgalmasabb meccse. A két profi csapat közül a Győr a profibb. Az adott mérkőzésen azonban ez nem dönthet, a pályán az dől el, melyik gárda kulcsemberei vannak jobb formában ebben a 95 percben. 

Kép: A felcsúti Makovecz-stadion - magyarfutball.hu

Gondola
Címkék:
  • Fellöktek egy újságírót – na és?
    A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
  • Krajsovszky Gábor: Neobolsevizmus és kereszténység harca ma Magyarországon
    Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
MTI Hírfelhasználó