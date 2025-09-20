Labdarúgó NB I - Megint kikapott az Újpest, ezúttal a sereghajtótól
2025. szeptember 20. 21:17

Idénybeli első győzelmét aratta a Kazincbarcika a labdarúgó Fizz Liga 7. fordulójának szombat esti mérkőzésén: az újonc csapat Mezőkövesden 2-0-ra verte a vendég Újpestet.

A fővárosi lila-fehér együttesnek ez a negyedik veresége a mostani szezonban, idegenben az első.

Fizz Liga, 7. forduló:

Kolorcity Kazincbarcika SC-Újpest FC 2-0 (2-0)

Mezőkövesd, v: Molnár A.

gólszerzők: Meshack (17.), Sós (27.)

sárga lap: Meshack (23.), Harojan (34.), Gyollai (74.), Kártik (82.), Meszhi (89.), illetve Duarte (35.), Medeiros (41.), Horváth K. (60.), Fiola (67.)

Kazincbarcika:

Gyollai - Polgár, Harojan, Anthony, Sós - Kártik (Szőke, 86.), Meszhi, Berecz, Meshack (Schuszter, 71.) - Balázsi (Kun, 80.), Könyves (Blessing, 79.)

Újpest:

Piscitelli - Nunes, Duarte, Koburi (Fiola, a szünetben), Tiago (Tamás, 60.) - Lacoux (Rasak, 63.), Ljujic (Beridze, 60.) - Matko, Medeiros, Horváth K. - Vlijter (Tucic, 60.)

A mérkőzés előtt gyászszünettel emlékeztek meg a szerdán elhunyt Nagy Tiborról, a Vác 1994-es bajnokcsapatának 17-szeres válogatott labdarúgójáról.

Veszélyesebben kezdte a találkozót a hazai együttes, Piscitellinek az első tíz percben többször is védenie kellett. Ahogyan aztán éledezni kezdett volna az Újpest, megszerezte a vezetést a Kazincbarcika: a nagy lelkesedéssel futballozó Könyves harcolt meg egy labdáért, amely középre pattant az újpesti védőről, az érkező Meshack pedig a kapuba bombázott. A fővárosiak igyekeztek átvenni az irányítást, de Sós Bence megpattanó szabadrúgása nyomán kétgólosra nőtt a hátrányuk. A játék innentől keményebbé vált, jöttek a sárga lapok, de az állás a szünetig nem változott.

Fordulás után nagyot javult az Újpest játéka, a második félidőben jóval veszélyesebbek voltak a vendégek, de vagy a befejezésekbe csúszott hiba, vagy Gyollai védett remekül a kazincbarcikaiak kapujában. Damir Krznar újpesti vezetőedző a 63. percre mind az öt cserelehetőségét kihasználta, ezzel is megpróbálva meccsben tartani a csapatát, ám a hazaiak védekezése hatékonynak bizonyult, sőt, egyszer-egyszer még gyors ellentámadások vezetésére is futotta az erejükből. A hajrában teljesen eredménytelenül próbálkozott a fővárosi csapat, amely a meccs összképe alapján nem érdemelt pontot Mezőkövesden.

MTI
