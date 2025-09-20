Labdarúgó NB I: Felcsút-Győr - 0:2
A második félidőben a Győr profi módon tartotta a kétgólos előnyt. Játéktudásbeli különbség nem látszott a két csapat között.
Utoljára frissítve: 2025. szeptember 20. 22:24
2025. szeptember 20. 20:14

Az ETO FC Győr 2-0-ra nyert a Puskás Akadémia otthonában a labdarúgó Fizz Liga hetedik fordulójának utolsó szombati mérkőzésén.

Az előző kör után hatodik vendégcsapat, amely továbbra is veretlen bajnokságban, a második helyre lépett előre.

A hazai együttes egymás után a negyedik tétmérkőzésén maradt nyeretlen.

Fizz Liga (NB I), 7. forduló:

Puskás Akadémia FC-ETO FC Győr 0-2 (0-2)

Pancho Aréna, v.: Berke

gólszerzők: Anton (12., 11-esből), Benbuali (24.)

sárga lap: Nagy Zs. (48.), Maceiras (58.), illetve Gavric (63.), Tóth R. (81.)

Puskás Akadémia:

Szappanos - Maceiras, Golla (Arutyunjan, 29.), Stronati, Markgráf - Favorov - Soisalo (Dárdai P., 57.), Lukács (Colley, 57.), Michael (Vékony, 76.), Nagy Zs. - Németh A. (Nagy Z., 76.)

ETO FC Győr:

Petrás - Bíró (Bánáti, 75.), Abrahamsson (Boldor, 84.), Csinger, Stefulj - Anton - Bumba, Vitális, Gavric (Njie, 67.), Schön (Vladoiu, 75.) - Benbuali (Tóth R., 75.)

Gyorsan vezetéshez jutott a Győr, mert Golla és Benbuali ütközése után Berke játékvezető tizenegyest ítélt, amit aztán a VAR-vizsgálattal, az akár fordítva is megítélhető eset újbóli megtekintése után ő maga megerősített. A büntetőt Anton a kapu jobb oldalába bombázta. Újabb 12 perc elteltével már kétgólos volt az ETO előnye, Benbuali elfutásánál sem a védők, sem a kapus nem volt határozott, s a győri támadó balról hét méterről leadott lövésénél Szappanos lába között utat talált a labda a kapuba. Pár perccel később Hornyák Zsolt, a hazaiak vezetőedzője lehozta a bizonytalankodó Gollát. A győriek az első félidőben szervezetten és hatékonyan játszottak, a hazaiak pedig igyekeztek támadásokat vezetni, de komoly helyzetet csak közvetlenül a szünet előtt tudtak kialakítani.

A fordulás után nagy lendülettel vezette bele magát a küzdelembe a Puskás Akadémia, sokszor került a vendégvédők mögé, főleg a jobb oldalon. Egy ilyen alkalommal Soisalo passzolt pontosan középre, Németh András pedig az ötösről a kapuba továbbította a labdát. Csakhogy mellette Lukács két kézzel ellökte Csingert, emiatt a VAR jelzésére Berke érvénytelenítette a gólt. A folytatásban is ment előre a hazai csapat, de nem volt átütőerő a játékában, komoly gólszerzési lehetőségeket nem tudott kialakítani, a Győr pedig taktikusan őrizte előnyét.

MTI

 

Nem tudott újítani a Felcsút, kikapott

94. perc: Tóth mellé bikáz, Szappanos nyugodtan nézi. 

75. perc: cserék mindkét oldalon.

60. perc: Benbuali 5 méterről Szappanos kezébe fejel - gólhelyzet volt.

55. perc: Beívelt labdát Németh András közelről a Győr kapujába lő: A var kimutatta, hogy Lukács fellökte az egyik győri védőt. Szabadrúgés kifelé.

II. félidő: 47. perc: Egy ívelésre a győri kapus rosszul jön ki, Nagy Zsolt lefejeli a hálóőrt, ám a labda az üres kapu mellé száll. 

48. perc: Nagy Zsolt gólpasszt ad Favorovnak, utóbbi mellé durrantja: a félidő legnagyobb helyzete volt.

24. perc: Benbuali a félpályán labdát szerez, végigrohan és ballal Szappanos lába között gólt lő - 0:2

10. perc: A tizenhatoson belüli lökésért tizenegyes rúgására kapott - zavaros var-vizsgálat után - lehetőséget az ETO. A labdát Anton bombaerővel vágta a kapuba - 0:1

A Felcsútban most mutatkozik be a Manchester City U21-es csapatától igazolt, magyar utánpótlás-válogatott Michael Okeke. Az ETO-ban az ötödik magyar a nemrég Angliából hazaérkezett Schön Szabolcs. 

A 20:15-kor kezdődő Puskás Akadémia–ETO FC összecsapás a 7. forduló legizgalmasabb meccse. A két profi csapat közül a Győr a profibb. Az adott mérkőzésen azonban ez nem dönthet, a pályán az dől el, melyik gárda kulcsemberei vannak jobb formában ebben a 95 percben. 

Kép: A felcsúti Makovecz-stadion - magyarfutball.hu

Gondola, MTI
