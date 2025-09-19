Labdarúgó NB I - Ferencváros-Diósgyőr: Félidő - 0:2

46. perc: A Fradi szögletéből Acolatse elindul, végigfutja a pályát és gólt lő: 0:2
Kevesebb, mint 12 ezren vannak a lelátón, ez súlyos kritika Kean teljesítményére.
44. perc: szögletből kapura fejel a DVTK, Dibusz hatalmas bravúrral véd.
31. perc: Kanikovszki infantilis módon eladja a labdát a saját térfélen, a DVTK elrohan, gólt lő. Kanikovszkit azonnal le kell cserélni - 0:1
28. per: Tóth Alex jobbal pörgetett lövése a bal kapufa mellett csavarodik el.
26. perc: Beadást kapura talpal Varga Barnabás, a diósgyőri kapus spárgázva véd - nagy helyzet volt.
18. perc: Dibuszról kipattanó labdát hálóba lő a Diógyőr, de a var lest jelez.
9. perc: szögletből fejel kapura Gartenmann, a diósgyőri kapus kapufára ment - az eddigi egyetlen helyzet.
Öt válogatott játékossal kezd a Fradi, a DVTK-ban egy magyar válogatottunk játszik. A minőségi fölény egyértelműen a hazaiak oldalán mutatkozik, ám a futballban soha nem tudni előre, ki milyen formát érez a 95 perces játékifőben. Az FTC szerdán a Plzent fogadja a Groupamában, utána bajnokira Győrbe utazik. A Szarvaskenden elért tizenöt-nullos kupagyőzelem után kell a megerősítés. Ugyanakkor a miskolci csapat szerb edzője teljesítménykényszerben van, gárdája eddigi pontgyűjtése eléggé felemás
Ferencváros: Dibusz - Gartenmann, Raemaekers, Szalai - Cadu, Tóth Alex, Keita, Kanikovszki, Nagy Barnabás - Yusuf, Varga Barnabás.
Diósgyőr: Sentic - Gera, Kecskés, Tamás, Demeter - Vallejo, Esiti - Bakos, Kaita, Acolatse - Sajbán.
Kép: Kean, a Fradi trénere. Egyszer már zakózott a Groupamában ebben az idényben: a Felcsúttól kaptak ki - fradi.hu
Noha a 11:1-es szögletarány azt mutaja, a Fradi mezőnyfölényben van, de infantilis labdaeladásai miatt a hazai csapat kétgólos hátrányban szenved. Ha Kean edző kitalál valamit és jól cserél, talán egyenlíthet az FTC. Elsősorban a botrányos hibát elkövető Kanikovszkit kell lecserélnie, és a következő mérkőzéseken pihentetnie.
