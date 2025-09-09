Magyar-Portugál: 2. perc: 0:0
Két Tóth is kezdő a magyar válogatottban. A világklasszis kapus, Dibusz sérülés miatt meccskihagyásra kényszerül. Szoboszlai Dominik most is centerhalfként küzdhet, ezúttal Ronaldóval találja szemben magát.
2025. szeptember 9. 20:00

Mi kezdtünk, 1 perc 30 másodperc után taccsdobással jutottak először labdához a portugálok. 

Noha Dibusz Dénes sérüléssel bajlódik, a bemelegítésnél ott van a pályán, Tóth Balázs bemelegítésén segédkezik. 

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata a Magyarország-Portugália VB-selejtező mérkőzésen:

Tóth Balázs – Loic Nego, Willi Orbán, Szalai Attila – Bolla Bendegúz, Szoboszlai Dominik, Callum Styles, Kerkez Milos – Tóth Alex, Nagy Zsolt – Varga Barnabás

Cserék: Szappanos (K), Osváth, Szalai G., Dárdai M., Csongvai, Vitális, Dárdai B., Ötvös, Tóth B., Gruber, Lukács 

Eltiltás és sérülés miatt Marco Rossi szövetségi kapitány két helyen változtatott a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatán a kedd esti, Portugália elleni, második szeptemberi világbajnoki selejtezőre: az írek ellen piros lapot kapó Sallai Roland helyén Nagy Zsolt került be, a sérüléssel bajlódó Dibusz Dénes helyett pedig Tóth Balázs fogja védeni a nemzeti csapat kapuját.

A mérkőzésre kijelölt, szűkített keretbe ezúttal nem került be Sallai Roland – aki az írek ellen szerzett piros lapja miatt eltiltását tölti – és a sérüléssel bajlódó Schäfer András, rajtuk kívül kimaradt még a dublini mérkőzés 67. percében csereként beálló Mocsi Attila, illetve a már akkor sem kerettag, nyár végén a lengyel Pogon Szcecinhez igazoló Molnár Rajmund, míg a szombaton kimaradó Csongvai Áron és Dárdai Bence ezúttal Rossi rendelkezésére állhatnak a kispadról.

Szavazás: milyen eredményt ér el a válogatott a portugálok elleni vb-selejtezőn?

Eddig még soha nem sikerült győzni ellenük.

Korábban felröppentek sajtóhírek azzal kapcsolatban, hogy Dibusz Dénes MRI-vizsgálaton járt az Írország elleni mérkőzést követően: úgy tűnik, nincs játékra alkalmas állapotban a Ferencváros kapusa, aki helyett így az angol másodosztályú Blackburnnél futballozó és a júniusi, azeri felkészülési mérkőzésen debütáló Tóth Balázs fog védeni.

A védelemben nincs változás, legalábbis az összetételt illetően: Rossi visszatért a három belső védős rendszerhez, ezt Loic Nego, Willi Orbán és Szalai Attila fogja alkotni, a széleken pedig Bolla Bendegúz és Kerkez Milos lesz a két szárnyvédő.

Schäfer András hiányában megint a Szoboszlai Dominik, Callum Styles kettősnek szavazott bizalmat a Mister, egy sorral feljebb – a 19 évesen már 5. válogatott mérkőzésén pályára lépő Tóth Alex társaként – pedig Nagy Zsoltnak. A Puskás Akadémia csapatkapitánya – aki az eltiltását töltő Sallai Rolandot fogja pótolni – így a törökök elleni NL-osztályozó után másodszor szerepelhet egyszerre a csapatban Kerkez Milossal. Csatárposzton nincs meglepetés, Varga Barnabás ismét kezdőként rohamozhat.

A 20:45-kor kezdődő találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

Marco Rossi reméli, hogy a portugálok elleni meccs után is mosolygós arcokat lát majd a lelátón. a szövetségi kapitány szerint a motivációval biztosan nem lesz, nem lehet probléma.

A magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezős programja:

Írország–Magyarország 2–2

09.09., 20:45: Magyarország–Portugália

10.11., 18:00: Magyarország–Örményország

10.14., 20:45: Portugália–Magyarország

11.13., 18:00: Örményország–Magyarország

11.16., 15:00: Magyarország–Írország

Kép: facebook

 Vojtek Tamás

m4sport/gondola
