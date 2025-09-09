Magyar-Portugál: 2:3

Szoboszlai labdaeladása miatt kaptuk a harmadik gólt. A portugálok sajnos jobbak: ők nem adják el gyerekesen a labdát. Nálunk a második félidőben a labda-elajándékozások zajlottak, ilyenből kaptuk a harmadik gólt.

Utoljára frissítve: 2025. szeptember 9. 21:44

2025. szeptember 9. 20:00

A magyar labdarúgó-válogatott kedden 3-2-re kikapott Portugáliától a Puskás Arénában a világbajnoki selejtezősorozat második fordulójában, így a csoport harmadik helyére csúszott vissza.

A hazaiak Varga Barnabás fejesével vezetést szereztek a 21. percben, de Bernardo Silva révén még a szünet előtt egyenlítettek a végig fölényben futballozó vendégek. A második félidőben a portugálok előbb Cristiano Ronaldo büntetőjével kerültek előnybe, majd az ismét fejjel eredményes Varga ugyan egyenlített a 84. percben, de a meccset két perccel később Joao Cancelo találata döntötte el.

A 61. születésnapját így vereséggel ünneplő Marco Rossi szövetségi kapitány a csereként beküldött Lukács Dániel és Vitális Milán személyében két újoncot avatott.

A nemzeti együttes a 15. meccsén is nyeretlen maradt a nyáron Nemzetek Ligája-győztes Portugáliával szemben: négy döntetlen mellett ez volt a 11. veresége.

A magyarok legközelebb október 11-én a kvartett második helyén álló örményeket fogadják.

Európai vb-selejtező, F csoport, 2. forduló:

Magyarország-Portugália 2-3 (1-1)

Puskás Aréna, 61 473 néző, v.: Erik Lambrechts (belga)

gólszerzők: Varga B. (21., 84.), illetve Bernardo Silva (36.), Ronaldo (58., 11-esből), Cancelo (86.)

sárga lap: Varga B. (56.), illetve Palhinha (95.)

Magyarország:

Tóth B. - Bolla (Gruber, 91.), Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 91.)- Szoboszlai, Styles (Vitális, 81.) - Tóth A. (Ötvös, 60.), Varga B., Nagy Zs. (Lukács, 60.)

Portugália:

Costa – R. Neves, Cancelo, Dias, Mendes – Vitinha (A. Silva, 87.), J. Neves (Felix, 79.) – Neto (Palhinha, 79.), Fernandes (Trincao, 66.), Silva – Ronaldo (Ramos, 87.)

I. félidő:

21. perc: Szoboszlai passzolt a bal oldalon felfutó Nagy Zsoltnak, aki középre emelt, Varga pedig 8 méterről a kapufa segítségével a jobb sarokba fejelt (1-0).

36. perc: Cancelo passzolt a 16-oson belül üresen hagyott Bernardo Silvához, aki 7 méterről a jobb felső sarkba lőtt (1-1).

II. félidő:

56-58. perc: Fernandes jobb oldali szöglete után Ronaldo lövése Nego kezét találta el, a megítélt büntetőt az ötszörös aranylabdás játékos a jobb alsó sarokba lőtte (1-2).

84. perc: Nego jobb oldali beadásából Varga 6 méterről a kapu jobb oldalába fejelt (2-2).

86. perc: Cancelo kényszerítőzött Bernardo Silvával, és a visszakapott labdát 18 méterről a bal alsó sarokba lőtte (2-3).

Telt ház és egészen fantasztikus hangulat fogadta a csapatokat a Puskás Arénában, a magyar szurkolók Molnár Ferenc leghíresebb művét, A Pál utcai fiúk című regényt idéző élőképpel és a "legyen újra miénk a grund!" felirattal fogadták a kedvenceiket.

A csoport favoritjának számító portugálok azonnal magukhoz ragadták a kezdeményezést, az első percekben a magyarok a félpályát is csak elvétve lépték át, de hátul stabilnak bizonyult az ötvédős felállás. A júniusban Nemzetek Ligája-győztes ellenfél türelmesen futballozott, nem vállalt nagy kockázatot, inkább a magyar tizenhatos előterében passzolgatva várta, hogy a hazai védelem hibázzon. A magyar csapat szinte csak pillanatokra birtokolta a labdát, mert a játékosok szinte azonnal hosszú indításokkal próbálkoztak, amelyek rendre pontatlanok voltak. A közönség a 21. perc kezdetén éppen a nyáron autóbalesetben elhunyt Diogo Jota emléke előtt kezdett tisztelegni vastapssal, amikor a sportszerű gesztust szinte azonnal félbeszakította a gólöröm, merthogy a nemzeti együttes az első lehetőségét gólra váltotta Varga hajszálpontos fejesével. Hátrányban a vendégek azonnal magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak, nem is kellett sokat várni az első komolyabb helyzetükre, de Ronaldo közeli próbálkozását Tóth hatalmas bravúrral hárította lábbal, majd Neves lövését kellett kiütnie. A harmadik portugál lehetőségnél azonban már a kapus is tehetetlen volt, így a felek döntetlennel vonultak pihenőre.

A második félidő ott folytatódott, ahol az első abbamaradt, azaz Portugália nagy mezőnyfölényben futballozott, a magyar együttesnek a labdakihozatal is problémát jelentett, mert minden energiáját felemésztette a védekezés. A vendégek egy szöglet után tizenegyeshez jutottak, mert a labda Nego kezéről vágódott le, a büntetőt pedig Ronaldo értékesítette, aki 141. válogatott találatával továbbjavította az erre vonatkozó világcsúcsot. A magyarok hátrányban sem változtattak a harcmodorukon, elsősorban a szervezett védekezésre összpontosítottak. A hetvenedik perctől viszont már feljebb tolta a védekezését a nemzeti együttes, amely alkalmanként meg tudta zavarni a riválist, vezetett is néhány ígéretes akciót. Egy ideig ugyan nem sikerült komoly helyzetet kidolgozni, de elég volt egyetlen jó beadás és Varga ismét igazolta klasszis fejjátékát, ugyanis másodjára is bevette a portugál kaput. A magyar öröm azonban nem tartott sokáig, mert Cancelo a középkezdés után nem sokkal ismét a portugálokat juttatta előnyhöz egy pontoslövéssel. Rossi tanítványai ugyan próbálkoztak becsülettel a lefújásig, de másodszor már nem tudtak egyenlíteni, így be kellett érniük a tisztes vereséggel.

Csapatunk játékába visszatértek az infantilis labdaeladások.

85. perc: Titenhatosunknál Kerkez eladja a labdát, a portugálok büntetnek: 2:3

83. perc: Nego beadását Varga befejeli: 2:2

74. perc: Ígéretes helyzetből szabadrúgás, Szoboszlai gyerekesen elrontja.

68. perc: Tóth Balázs nagy lövést védett.

63. perc: Szalai Attila ígéretes helyzetben adja el a labdát, nagyon gyengén játszik, le kell cserélni.

59. perc. Tóth Alex lejön, Ötvös érkezik helyette. Nagy Zsoltot Lukács váltja. Tóth Alex valóban halvány volt.

57. perc: Ronaldo berúgta a bűntetőt, Tóth Balázs majdnem kivédi - 2:1

56. perc: Nego teljesen vétlen kezezésére a bíró bután tizenegyest ítélt.

53. perc: nyomás alól kiszabadulva támadunk, Kerkez fölé fejel.

42. Tóth Balázs szép kivetődéssel tisztáz helyzetet.

35. perc: Lesgólt rúgnak a portugálok, de a bíró megadja: 1:1

34. perc: Nagy Zsolt megyei másodosztájú lövést produkál.

28. perc: Tóth Balázs bravúros védése: Ronaldo lövését lökte lábbal szögletre.

21. perc: Nagy Zsolt beadása, Varga védhetetlen fejese: 1:0

Nyomnak a portugálok, helyzetet nem tudnak kialakítani.

Az első 10 percben 70 százalékos portugál labdabirtoklási fölény, ám csapatunk bátor stílusban játszik.

Mi kezdtünk, 1 perc 30 másodperc után taccsdobással jutottak először labdához a portugálok.

Noha Dibusz Dénes sérüléssel bajlódik, a bemelegítésnél ott van a pályán, Tóth Balázs bemelegítésén segédkezik.

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata a Magyarország-Portugália VB-selejtező mérkőzésen:

Tóth Balázs – Loic Nego, Willi Orbán, Szalai Attila – Bolla Bendegúz, Szoboszlai Dominik, Callum Styles, Kerkez Milos – Tóth Alex, Nagy Zsolt – Varga Barnabás

Cserék: Szappanos (K), Osváth, Szalai G., Dárdai M., Csongvai, Vitális, Dárdai B., Ötvös, Tóth B., Gruber, Lukács

Eltiltás és sérülés miatt Marco Rossi szövetségi kapitány két helyen változtatott a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatán a kedd esti, Portugália elleni, második szeptemberi világbajnoki selejtezőre: az írek ellen piros lapot kapó Sallai Roland helyén Nagy Zsolt került be, a sérüléssel bajlódó Dibusz Dénes helyett pedig Tóth Balázs fogja védeni a nemzeti csapat kapuját.

A mérkőzésre kijelölt, szűkített keretbe ezúttal nem került be Sallai Roland – aki az írek ellen szerzett piros lapja miatt eltiltását tölti – és a sérüléssel bajlódó Schäfer András, rajtuk kívül kimaradt még a dublini mérkőzés 67. percében csereként beálló Mocsi Attila, illetve a már akkor sem kerettag, nyár végén a lengyel Pogon Szcecinhez igazoló Molnár Rajmund, míg a szombaton kimaradó Csongvai Áron és Dárdai Bence ezúttal Rossi rendelkezésére állhatnak a kispadról.

Szavazás: milyen eredményt ér el a válogatott a portugálok elleni vb-selejtezőn?

Eddig még soha nem sikerült győzni ellenük.

Korábban felröppentek sajtóhírek azzal kapcsolatban, hogy Dibusz Dénes MRI-vizsgálaton járt az Írország elleni mérkőzést követően: úgy tűnik, nincs játékra alkalmas állapotban a Ferencváros kapusa, aki helyett így az angol másodosztályú Blackburnnél futballozó és a júniusi, azeri felkészülési mérkőzésen debütáló Tóth Balázs fog védeni.

A védelemben nincs változás, legalábbis az összetételt illetően: Rossi visszatért a három belső védős rendszerhez, ezt Loic Nego, Willi Orbán és Szalai Attila fogja alkotni, a széleken pedig Bolla Bendegúz és Kerkez Milos lesz a két szárnyvédő.

Schäfer András hiányában megint a Szoboszlai Dominik, Callum Styles kettősnek szavazott bizalmat a Mister, egy sorral feljebb – a 19 évesen már 5. válogatott mérkőzésén pályára lépő Tóth Alex társaként – pedig Nagy Zsoltnak. A Puskás Akadémia csapatkapitánya – aki az eltiltását töltő Sallai Rolandot fogja pótolni – így a törökök elleni NL-osztályozó után másodszor szerepelhet egyszerre a csapatban Kerkez Milossal. Csatárposzton nincs meglepetés, Varga Barnabás ismét kezdőként rohamozhat.

A 20:45-kor kezdődő találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

Marco Rossi reméli, hogy a portugálok elleni meccs után is mosolygós arcokat lát majd a lelátón. a szövetségi kapitány szerint a motivációval biztosan nem lesz, nem lehet probléma.

A magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezős programja:

Írország–Magyarország 2–2

09.09., 20:45: Magyarország–Portugália

10.11., 18:00: Magyarország–Örményország

10.14., 20:45: Portugália–Magyarország

11.13., 18:00: Örményország–Magyarország

11.16., 15:00: Magyarország–Írország

Kép: Nagy Zsolt munkában . mti

Vojtek Tamás

m4sport/gondola