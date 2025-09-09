Kötcsei gyűlölet - feljelentést tett a közmédia

2025. szeptember 9. 23:45

Szeptember 9-én rendőrségi feljelentést tett ismeretlen elkövető ellen a közmédia a szeptember 7-i kötcsei események miatt, ahol Császár Attila, az M1 riportere életveszélyes fenyegetéseket kapott, egy családot pedig fizikai inzultus ért - közölte az MTVA Sajtó és Marketing Iroda kedden az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a közmédia leszögezi: nem hagyja magát elhallgattatni, és minden jogi eszközt bevet munkatársai és a sajtószabadság védelmében.

Mint ismert, a Tisza Párt rendezvényén Császár Attila, az M1 riportere életveszélyes fenyegetést kapott a párt szimpatizánsaitól, és a kialakult helyzet nyomán egy védelmére kelő, háromgyerekes édesanyát meg is támadtak

- idézték fel.

Hozzátették: a közmédia a leghatározottabban elítéli a történteket, és mindent elkövet munkatársai és a közszolgálati tájékoztatás szabadsága megőrzésének védelmében - ennek megfelelően fordult a hatóságokhoz, kezdeményezve az elkövetők felelősségre vonását.

"A közmédia számára elfogadhatatlan, hogy bárki gyűlöletkeltéssel és erőszakos fellépéssel próbálja megfélemlíteni a médiában dolgozókat, valamint hogy a közszolgálati tájékoztatás szabadságát fenyegetéssel, illetve tettlegességgel próbálják korlátozni" - olvasható a közleményben, amely szerint a közmédia minden rendelkezésre álló jogi eszközt igénybe vesz ennek megakadályozására, egyúttal felhívja a figyelmet: a közmédia nem hagyja magát elhallgattatni, aki pedig hallgat - legitimálja a gyűlöletet.

mti