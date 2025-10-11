Magyar-örmény - Lukács kezd középcsatárként

Ha győzünk, lesz esélyünk a Vb-re való kijutásra. Ha pontokat vesztünk, ez az esély a nullára csökken.

2025. október 11. 17:34

Az eltiltás miatt hiányzó Varga Barnabás helyén Lukács Dániel kezd középcsatárként a magyar labdarúgó-válogatottban, amely 18 órától az örmény csapattal játszik világbajnoki selejtezőmérkőzést.

Marco Rossi szövetségi kapitány a kapuban a várakozásoknak megfelelően Tóth Balázsnak szavazott bizalmat, előtte pedig ugyanaz a négyes alkotja a védelmet, mint a szeptemberi vb-selejtezők alkalmával, azaz Nego Loic, Willi Orbán, Szalai Attila és Kerkez Milos. Az ellenfél támadásainak szűrése Schäfer András és Styles Callum feladata lesz.

A legnagyobb kérdés az előre tolt ék személye volt, a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember végül Lukácsot jelölte a kezdőcsapatba, nem a paksi Tóth Barnát. A Puskás Akadémia támadójának kiszolgálása pedig Bolla Bendegúz, Tóth Alex és a csapatkapitány Szoboszlai Dominik feladata lesz.

A magyar-örmény mérkőzés, melyet az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít, 18 órakor kezdődik a telt házas Puskás Stadionban, amely jövőre a Bajnokok Ligája döntőjének is otthont ad. A meccs játékvezetője az angol Chris Kavanagh lesz.

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata:

Tóth Bal. - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez - Schäfer, Styles - Bolla, Tóth A., Szoboszlai - Lukács

Borítókép: Telki, 2025. október 7. Játékosok a magyar labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2025. október 7-én. A magyar csapat október 11-én Örményország ellen lép pályára a Puskás Arénában, három nappal később Lisszabonban a portugálok ellen játszik. MTI/Purger Tamás

MTI